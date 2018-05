Publicatie brengt circulair inrichten dichtbij

Duurzaam Gebouwd-partner Desko bracht een gratis e-book circulair inrichten voor facilitair managers uit. Met vijf simpele stappen brengt het boek een circulaire economie dichterbij.

“Als facilitair managers en inkopers het 5-stappenplan uit het e-book standaard toepassen, kunnen ze een grote bijdrage leveren aan grondstoffenverspilling”, vertelt Duurzaam Gebouwd-expert Michael Kuiper, tevens directer van Desko. “Gebruikt, refurbished, spiksplinternieuw, de mogelijkheden zijn eindeloos. Bij Desko doen we het al 60 jaar, het is nu tijd voor de rest van Nederland.”

Het boek speelt in op de uitdagingen omtrent het inrichten van een nieuw kantoorgebouw of de herontwikkeling van nieuwe werkplekken. Hierbij geeft de publicatie concrete handvaten om aan de slag te gaan met een circulaire inrichten in plaats van een compleet nieuwe.

‘Circulair inrichten voor facilitair managers’ is gratis te downloaden van de website van Desko.