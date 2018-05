Volgende stap voor platform materialenpaspoorten

Ingenieursbureau BOOT heeft een partnerovereenkomst getekend met Madaster Services. Het Madaster is een online bibliotheek waarin materialen en gebouwen worden gedocumenteerd. Vanuit het platform kan iedereen een materialenpaspoort van gebouwen laten maken.

“Dankzij samenwerkingen met relevante partijen als BOOT wordt de adoptie van materialenpaspoorten gestimuleerd”, vertelt directeur Martijn Oostenrijk van Madaster Services. “Gebruikers van het Madaster platform ontvangen via BOOT advies rondom renovatie, herinrichting of circulaire sloop.”

“Door nu een partnerschap aan te gaan zetten we de volgende stap in de samenwerking met Madaster”, geeft commercieel manager Jaco Poppe van BOOT. “We praten niet alleen over circulariteit, maar zorgen ervoor dat materialen hun identiteit behouden en weer opnieuw worden toegepast.”