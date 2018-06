Startschot meest circulaire gebouw van België

Op 28 juni wordt het startschot gegeven van het circulaire inspiratietraject van Kamp C, als aanloop naar de aanbesteding van ’t Centrum, het meest circulaire gebouw van België. Kamp C heeft team ATP (Alba Concepts, TurnToo en Jeroen Troost) opdracht gegeven om dit traject te begeleiden.

Kamp C heeft als autonoom provinciebedrijf met ’t Centrum de ambitie om de sector voor te bereiden op de toekomst. In een reeks masterclasses krijgen deelnemers meer te weten over de principes en de praktijken van circulair bouwen. De eerste vindt plaats op 28 juni aanstaande, met volop inspiratie over circulair bouwen en een marktverkenning op het programma.

De bijeenkomst start om 09.30 uur in het Elzenveld Hotel & Seminarie te Antwerpen. Sprekers zijn onder anderen Thomas Rau van RAU Architecten, Jonathan Verdonck van Kamp C en Jeroen Troost van PLEKvoor. Het is onder andere interessant voor leveranciers van circulaire innovaties om aan te sluiten bij de bijeenkomst.

Meer informatie over het circulaire bouwtraject is te vinden op de website van Kamp C. Inschrijven is mogelijk via deze link.