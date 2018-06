Tapijtfabrikant maakt al zijn producten CO2-neutraal

Het volledige productaanbod van tapijtfabrikant Interface - waaronder alle tapijttegels en luxe vinyltegels (LVT) - is gedurende de gehele levenscyclus CO 2 -neutraal. Via het gratis Carbon Neutral Floors-programma wordt de CO 2 -uitstoot volledig gecompenseerd. Het bedrijf is volgens eigen zeggen de eerste wereldwijde vloerfabrikant die verklaart dat alle producten CO 2 -neutraal zijn.

Sinds 1994 heeft Interface de gemiddelde CO 2 -uitstoot van zijn producten al met ruim 60 procent gereduceerd. De fabrikant kijkt niet alleen naar de CO 2 -uitstoot tijdens de productie, maar naar de gehele levenscyclus. Van de grondstoffen, de fabricage en het transport tot het gebruik, het onderhoud en uiteindelijk recycling. Deze totale CO 2 -footprint wordt ook wel 'embodied carbon' genoemd.

Herbebossing en duurzame energie

Door deze inspanningen hebben Interface-producten nu al de kleinste CO 2 -footprint van de industrie (op basis van openbare data). Om alle producten volledig CO 2 -neutraal te maken, berekent Interface de resterende uitstoot in de gehele levenscyclus. Het bedrijf compenseert die uitstoot door te investeren in projecten op het gebied van onder meer herbebossing en het opwekken van water- en windenergie.

Inzicht en certificaat

Interface biedt het Carbon Neutral Floors-programma standaard aan, zonder extra kosten. De klant ontvangt een certificaat waarin staat hoeveel CO 2 -uitstoot met de aankoop wordt gecompenseerd. Ook vertaalt Interface dit naar een autorit. Een voorbeeld: voor elke 1.000 vierkante meter vloer die Interface verkoopt, compenseert het bedrijf omgerekend een autorit van 40.000 kilometer.

Het Carbon Neutral Floors-programma helpt klanten bij het behalen van klimaatdoelstellingen. Interface verwacht 400.000 ton CO 2 te compenseren in 2018. Dat staat gelijk aan de hoeveelheid CO 2 die circa 200 hectare bos per jaar absorbeert. Het programma wordt jaarlijks gecontroleerd door onafhankelijke auditors.

Klimaatverandering terugdraaien

"De afgelopen 24 jaar heeft Interface zich gefocust op het elimineren van onze eigen milieu-impact", zegt Erin Meezan, Chief Sustainability Officer bij Interface. "Met onze nieuwe klimaatmissie Climate Take Back willen we een nog ambitieuzer doel bereiken: het terugdraaien van klimaatverandering. Dit kunnen wij natuurlijk niet alleen en klanten - architecten en ontwerpers, aannemers en eindgebruikers - vragen ons steeds vaker hoe ze hieraan kunnen bijdragen."