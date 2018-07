Duitse vloerenfabrikant overgenomen door Nederlandse branchegenoot

Interface neemt de Duitse vloerenfabrikant nora systems over. Deze is actief op het gebied van zeer hygiënische, rubberen vloeren, onder andere bedoeld voor in de zorg en het onderwijs.

Nora systems is met een jaaromzet van zo'n 280 miljoen dollar wereldwijd marktleider in rubberen vloeren. Dit vloertype is ideaal voor ruimtes waarin de vloer zeer hygiënisch, veilig en resistent tegen chemicaliën moet zijn. Ook gaan rubberen vloeren erg lang mee in vergelijking met andere vloersoorten.

Het hoofdkantoor van nora systems staat in het Duitse Weinheim. Het bedrijf verkoopt zijn hoogwaardige producten in zo'n 80 landen. Door de overname krijgt Interface meer voet aan de grond in belangrijke groeimarkten zoals de gezondheidszorg, het onderwijs en de transportsector.

Onestopshop voor vloeren

"Onze klanten willen graag zakendoen met één partij die meerdere vloertypen levert voor uiteenlopende toepassingen", zegt Jay Gould, CEO van Interface. "Met deze overname breiden we ons productaanbod uit en vergroten we ons bereik in het segment met harde en elastische vloeren."

"Maar belangrijker nog: wij vinden dat nora de juiste focus heeft op design, duurzaamheid en prestaties", vervolgt Gould. "Dit is in lijn met de waarden en doelstellingen van Interface."

Groei mogelijkheden

"Nora systems heeft een grote ontwikkeling doorgemaakt en is uitgegroeid tot een wereldwijd bekend merk", zegt Christa Hoffman, CFO bij nora systems. "Wij zien een strategische samenwerking als de juiste keuze om verdere groei te realiseren. Deze overeenkomst sluit perfect aan bij onze langetermijnstrategie."

Met de aandelentransactie is een bedrag van circa 420 miljoen dollar gemoeid. Interface verwacht de overname in het derde kwartaal van 2018 af te ronden.