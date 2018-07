Klimaatakkoord: waar is de aandacht voor circulariteit?

In het klimaatakkoord zijn relatief veel maatregelen opgenomen om stappen te zetten in de energietransitie en het terugdringen van CO 2 -uitstoot. De inzet op circulariteit lijkt wat achter te blijven.

Om die reden vraagt Forbo Flooring meer aandacht voor het gebruik van duurzame en hernieuwbare materialen in de gebouwde omgeving. Directeur Udo Weijkamp van Forbo vindt de inzet op deze twee onderwerpen nu te vrijblijvend en te veel op de achtergrond. “Jammer, want met strengere regels zouden architecten en andere huizenbouwers de mogelijkheid krijgen om eenvoudiger klimaatneutraal te bouwen.

Tegelijkertijd onderschrijft de organisatie de algemene uitgangspunten van het klimaatakkoord. Het bedrijf belooft haar uitstoot van CO 2 met minimaal 49% terug te dringen voor 2030. Ook de eisen die het akkoord stelt aan de industrie wil de organisatie graag navolgen of overtreffen. Zo behaalde de organisatie op het vlak van efficiëntere processen verschillende voordelen, waaronder verduurzaming van relaties met grondstofleveranciers.

Restproducten upcyclen

Ook wekken de nieuwe magazijnen zelfstandig duurzame energie op en wordt ingezet op het gebruik van duurzame en hernieuwbare grondstoffen. Eerder berichtten we al over Marmoleum Cocoa, waarin restproducten worden geupcycled.

