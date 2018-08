Maak de ultieme verticale boerderij

‘Design the Ultimate Urban Greenhouse’: zo heet de wedstrijd om de beste verticale boerderij te maken in de herontwikkeling van Bijlmerbajes. Bij het ontwerp staan innovatie en duurzaamheid centraal.

Vanuit 10 verschillende landen en 40 universiteiten komt er kennis en creativiteit samen. De ideeën vanuit de studenten moeten voor nieuwe inspiratie zorgen voor de herinrichting van het Bajes Kwartier. Het kwartier moet een energieneutrale wijk wrden en als voorbeeld dienen voor andere milieuvriendelijke en duurzame wijken.

Het programma van de grote finale

Vertical Harvest

De presentaties vinden plaats tussen 14:00 uur en 16:00 uur op 28 augustus op de Wageningen Campus in gebouw Orion. Nona Yehia is een van de juryleden die de ideeën beoordeelt. Yehia is een Amerikaanse architecte. Zij ontwierp en realiseerde een vertical farm: Vertical Harvest.