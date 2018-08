DenkTank versnelt transitie naar circulaire metropool

De Nationale DenkTank heeft dit jaar als centrale thema ‘circulaire economie’. De komende vier maanden gaan 20 getalenteerde academici aan de slag met onderzoek omtrent actuele maatschappelijke kwesties van een circulaire metropool.

De onderzoeksvraag is ‘Hoe versnellen we de transitie naar een circulaire metropool?’. De 13e editie van de denktank kijkt tot ongeveer 2030 vooruit. Hierin worden onder andere kansen als economische groei en uitdagingen als druk op hulpbronnen meegenomen in het onderzoek.

De deelnemers werken in vier teams aan afgebakende deelvragen van de onderzoeksvraag. Gebruiksfuncties van een metropool als wonen, werken, consumeren worden als uitgangspunt genomen voor de deelvragen. Dit jaar werkt de DenkTank samen met themapartners Adessium Foundation, Goldschmeding Foundation, NVRD, HVC, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en een consortium van de gemeenten Amsterdam, Rotterdam en Haarlemmermeer.

De eindpresentatie vindt plaats op 10 december aanstaande. De deelnemers presenteren dan hun resultaten in een eindrapport, met concrete oplossingen die een circulaire metropool dichterbij moeten brengen.