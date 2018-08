Van fossiele grondstof naar biobased alternatief

Met de grondstoffenschaarste in het achterhoofd zijn biobased alternatieven interessanter dan ooit. De tender Biobased Economy, Groen Gas en Recycling moet initiatieven en innovaties belonen die duurzamere grondstoffen inzetten.

De BBEGR-tender is dan ook specifiek in het leven geroepen om innovaties te belonen die biomassa omzetten naar biobrandstoffen of andere duurzame materialen. Nieuw aan de tender zijn projecten voor chemische recycling van kunststoffen. Voor veel partijen in deze tak van sport blijft dit een uitdaging, doordat er bijvoorbeeld niet duurzame kleurstoffen in het product zitten.

Verduurzamers die het gebruik van fossiele en eindige grondstoffen willen omvormen naar de inzet van duurzame materialen kunnen een projectvoorstel indienen vóór 18 september 17.00 uur bij RVO.nl. Bekijk meer informatie over de tender op RVO.nl.