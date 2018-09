Ontdekkingsreis moet mindset veranderen

Clean2Antartica startte met een nieuwe ontdekkingsreis: vanuit Amsterdam vertrok de Tallship Morgenster naar de Canarische Eilanden. Het is de eerste etappe van ‘Quest for Change’. Dit initiatief moet bedrijven stimuleren om hun mindset te veranderen en feller in te zetten op verduurzaming.

Ook Duurzaam Gebouwd-partner Technische Unie is partner van C2A en vraagt met het project aandacht voor het mondiale afvalprobleem. Later dit jaar gaat initiatiefnemer Edwin ter Velde van C2A eropuit. Hij vertrekt naar Antarctica en gaat daar met een auto gemaakt van afvalplastic, op zonne-energie rijden naar de Zuidpool.

Keten verduurzamen

“Het initiatief C2A zorgt voor bewustwording van het afvalprobleem en attendeert ons dat we allemaal onze verantwoordelijkheid moeten nemen”, vindt CEO Jan Ferwerda van Technische Unie. “Wij zijn ons bewust van het verschil dat wij kunnen maken als grootste technische groothandel van Nederland. Door nog meer te investeren in innovatie en circulaire oplossingen kunnen we onze keten van meer dan 700 leveranciers en 30.000 klanten helpen verduurzamen en ons afval verminderen.” Inmiddels ondersteunen zes leveranciers van Technische Unie het initiatief.

MVO in brede zin

De inzet op C2A is niet de enige actie rondom MVO vanuit de technische groothandel. Eind 2017 richtte zij het Inspiratiecentrum Duurzaamheid op, dat een overzicht biedt van oplossingen op het gebied van bestaande en nieuwe gebouwen. Verder is er een actief beleid op het terugdringen van transportbewegingen en worden chauffeurs gestimuleerd om schoner te rijden.