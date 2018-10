‘Demontabel bouwen is geen utopie meer’

Al bijna 90 jaar voorziet voormalig familiebedrijf Aberson de bouw en vastgoed van oplossingen voor de verduurzaming van de gebouwschil. Met het jubileum op de kalender mag het bedrijf zich al decennia specialist in keramiek noemen. Dit altijd met de vraag: “Hoe zetten we als organisatie in op duurzaamheid en hoe ziet de schil van de toekomst eruit?”

Aan inspiratie ontbreekt het niet in de showroom van Aberson in Zwolle. Bakstenen in alle soorten en maten. “Dit is niet eens onze grootste vestiging”, lacht directeur Gerard Bosman. “We hebben in totaal 4 vestigingen, waar we inspireren op het vlak van duurzaamheid, circulariteit en proberen te verrassen op het gebied van esthetiek.”

De specialist in keramische oplossingen is inmiddels al 14 jaar onderdeel van Wienerberger. Dat betekent niet dat er alleen producten van deze organisatie te vinden zijn in de showroom. “Ons aanbod is veel groter. We vertegenwoordigen nagenoeg alle fabrikanten uit Nederland, Duitsland en Belgie. Daarnaast hebben we bijvoorbeeld innovaties van DaasBaksteen, Argeton, Facadeclick en Architile in huis die volledig inzetten op circulair bouwen. De variatie is noodzakelijk om een gepaste oplossing te geven voor de diversiteit van projecten die we uitvoeren.”

Niet alleen de architect komt over de vloer om kennis te maken. Ook andere stakeholders in het bouwproces weten Aberson te vinden. “We zitten vaak aan de voorkant van het proces en adviseren aannemers en ontwikkelaars. Daarbij zien we veel vraag naar vernieuwende producten, die een meerwaarde bieden voor zowel esthetiek als duurzaamheid. “De koppeling tussen die twee elementen is snel gemaakt. “Als een gebouw voor decennia een fraaie uitstraling heeft en goed onderhouden wordt, dan is dat duurzaam. Daarnaast kan het product op zichzelf duurzame eigenschappen hebben, bijvoorbeeld als het demontabel of op andere wijze herbruikbare is.”

Trias Energetica en BENG

De trend om gebruik te maken van meer duurzame en herbruikbare materialen is de afgelopen jaren ingezet. Dat merkt Bosman niet alleen vanuit zijn directeursrol, maar ook als voorzitter van duurzaam ondernemend regio Zwolle. “Gelukkig krijgen we de laatste jaren meer vraag naar producten die toekomstbestendig zijn. Er is een groeiende behoefte aan hoge isolatiewaardes van de schil.” De focus op de Trias Energetica en het beter isoleren van de schil wordt aangewakkerd door de aanstormende BENG-wetgeving. Op 1 januari 2020 mogen er alleen nog maar Bijna Energieneutrale Gebouwen uit de grond worden gestampt. Die ondergrens maakt het behalen van hogere rc-waardes en inzetten op luchtdicht bouwen vanzelfsprekend.

Keramische producten zijn van zichzelf duurzaam, ze hebben een lange levenscyclus en blijven lang mooi. Vanwege het gebrek aan vaklieden komt nu de vraag naar producten die met relatief weinig arbeid en liefst fabrieksmatig aangebracht kunnen worden. Een logisch gevolg is het demontabel aanbrengen van deze producten waarmee we een grote stap voorwaarts maken naar circulair bouwen.. “Met name in de hoogbouw zien we de opmars van demontabel bouwen en een sterke vraag naar systemen die hier een oplossing voor bieden.” Het meer industrieel vervaardigen van gevels moet een deel van de oplossing vormen. “Dankzij montage systemen als Archiltile kunnen we een groter gedeelte van de bouwopgave in de fabriek onder geconditioneerde omstandigheden uitvoeren. De systemen worden zoveel mogelijk geprefabriceerd, waarna ze richting de bouwplaats worden aangevoerd.”

Verrassen en inspireren

Dankzij de populariteit van industrieel bouwen ziet Bosman meer inhoudelijke vragen binnenstromen[BG1] over duurzaam bouwen. “We bouwen niet meer voor de eeuwigheid, maar om na verloop van tijd materialen te hergebruiken. Dat betekent dat we ook op een andere manier onze partners moeten adviseren. Onze adviesrol komt meer naar de voorkant van een proces en dat juich ik toe. Op deze manier kunnen we meerwaarde leveren en vernieuwende technieken aanbieden.” Door de kanteling van de markt krijgen sommige producten opeens meer aandacht. “Steenstrips en prefab metselwerk zijn daarvan mooie voorbeelden. Tien jaar geleden was hier weinig vraag naar, terwijl dit nu een sterk groeiend onderdeel is van ons portfolio.”

Bovenal wil de gevelspecialist verrassen en inspireren, dit om tot vernieuwende en duurzame gebouwen te komen. “Opdrachtgevers die in onze showroom komen moeten verrast worden. Vaak zijn zij op zoek naar het ontbrekende puzzelstuk voor het realiseren van een zo dun mogelijke gevel met een zo hoog mogelijke isolatiewaarde.” Ook de zoektocht naar circulariteit is de laatste tijd te merken. “Vaak heeft de klant al nagedacht over een demontabel systeem als bijvoorbeeld ClickBrick en is het een zoektocht naar bevestiging.”

Kanteling naar industrialisatie

De rondleiding door de showroom eindigt natuurlijk niet zonder een kijkje in de keuken bij aansprekende projecten. “Vorig jaar realiseerden we 8 Nul op de Meter-woningen in Zutphen met een strippenisolatiesysteem. Daarnaast zijn we aan de slag in Utrecht, waar we Argeton toepassen om 232 studentenunits in een zeer snelle bouwtijd van 8 maanden te realiseren. Dit is een mooi voorbeeld van montage-systeembouw. Ten slotte zijn we bezig met de renovatie van de watertoren in Zwolle. Deze watertoren wordt getransformeerd naar woningbouw en voldoet weer helemaal aan de hedendaagse eisen.” Het lijkt erop dat de toepassing van keramische innovaties nog lang niet stopt. “We blijven ervoor zorgen dat we vooruit lopen op de markt. Dat betekent dat we alles op alles zetten om zo snel mogelijk vernieuwende technieken aan te bieden. Met het gebrek aan mankracht wordt de komende tijd spannend en zorgt het voor broodnodige kanteling naar industrialisatie. Wij zijn er al klaar voor.”

Colofon:

Keramus Utrecht

Opdrachtgever: GTZ Vastgoedontwikkeling CV

Architect: Jillis Kinkel architect

Argeton dealer: Garantie Gevels BV

Montage gevel: Eskra Bouw BV

Aannemer: Jan Snel Montfoort