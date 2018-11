Fijn en gezond werken in kantoor sociaal domein Breda

Het in 2017 opgeleverde kantoor van het sociaal domein van gemeente Breda combineert circulariteit, gezondheid en Het Nieuwe Werken. Alle elementen samen zorgen voor een optimaal werkklimaat. Duurzaam Gebouwd interviewt Ralph Jorissen, Vice President Benelux van Tarkett over de duurzaamheidsambities.

Die zijn fors, zo blijkt al snel uit het gesprek. “Gemeente Breda kiest voor duurzaamheid en een gezond binnenklimaat. Dat is geen loos statement, ze doen wat ze prediken. Dit is niet altijd vanzelfsprekend. We kennen natuurlijk de voorbeelden van organisaties die, als puntje bij paaltje komt, afwijken van de koers richting duurzaamheid. Kostenbeperking kan een oorzaak zijn hiervan.”

Duurzaam te werk gaan

Dat was niet aan de orde bij dit nieuwe kantoor. Voorafgaand aan de verbouwing werd goed besproken wat de wensen waren. “De partijen die in het project zouden deelnemen, moesten aantonen dat ze zeer duurzaam werken. Gelukkig kunnen wij dat, aangezien we dat al jaren zichtbaar maken voor de buitenwereld. Verder was het voor de gemeente belangrijk dat materialen die worden toegepast, op een later moment weer gedemonteerd kunnen worden.”

Voor Tarkett lag de focus op het realiseren op een gezond binnenklimaat, met circulaire oplossingen die weer terug de keten in kunnen. “We hebben de DESSO AirMaster toegepast, een tapijtoplossing die fijnstof filtert. Deze toegevoegde waarde staat haaks op het imago van tapijt, want veel mensen denken dat dit juist niet goed is voor mensen die last hebben van hun luchtwegen.” De innovatie bevat ten minste 75% Cradle 2 Cradle positief gedefinieerd gerecycled materiaal. “Door te werken volgens C2C start je met positieve grondstoffen, zonder giftige stoffen. Er zit veel tijd in C2C-certificeringen, maar we zijn overtuigd van de meerwaarde hiervan.”

Productiever

De inzet op het gezonde binnenklimaat moet er uiteindelijk voor zorgen dat medewerkers zich beter voelen, productiever zijn en er minder ziekteverzuim is. “Het is niet meer een typische kantooromgeving, maar een kantoor waar het prettig vertoeven is. We willen welzijn combineren met design en functionaliteit.” De duurzaamheidsambities spelen direct in op de trend die zichtbaar is rondom de war for talent. Organisaties zetten zich in om talent van young professionals binnen te halen. “Professionals hebben het tegenwoordig voor het uitkiezen, dus moet je zorgen voor een fijne werkomgeving, waar je medewerkers zich optimaal kunnen ontplooien.”

Een ander element dat hieraan bijdraagt is het interieur en de akoestiek. “Zeker met open ruimten is akoestiek heel belangrijk. De DESSO AirMaster is geluiddempend en dat betekent dat je zelfs in een open kantoortuin nog prima met elkaar kunt praten zonder dat je je collega’s tot last bent.” Ook het interieur ademt circulariteit: hergebruik van materialen, gebruik van natuurlijke materialen als steigerhout en de combinatie van nieuwe met tweedehands meubels. “Het meubilair is warm en modern en van deze tijd. Het is goed afgestemd met het kleurgebruik van de vloer en werken met een logische routing, dus je ziet accenten in de looproute.”

Positieve impact op welzijn

Alle oplossingen tezamen moeten zorgen voor een positieve impact op het welzijn en de productiviteit. “Ook de details zijn hierin belangrijk, zoals voldoende daglicht en groen. Met al die inzet kan het niet anders dat medewerkers en bezoekers zich fijn voelen in deze omgeving. Ik ben ervan overtuigd dat meer partijen de meerwaarde zien van een dergelijke healthy environment. Daar staan wij klaar voor.”

Duurzaamheidsambities Breda

Breda investeert ruim 18,5 miljoen in het verduurzamen van de gemeentelijke gebouwen. Breda streeft naar een CO 2 -neutrale stad in 2044. De gemeente stimuleert bedrijven, inwoners en organisaties om te verduurzamen en neemt zelf daarin een voortrekkersrol.Het gaat niet alleen om isolatie, zonnepanelen en groene gevels maar ook om het hergebruik van materialen en het gebruik van biobased materiaal. In gebouw C zijn de bestaande meubels hergebruikt, kasten hebben een omtimmering van steigerhout gekregen en er zijn tweedehands meubels van Welltrade toegevoegd. Belcellen en ‘oorstoelen’ zijn gemaakt van petflessen en geperst vilt. Samen met een duurzame koeling, verwarming, ventilatie en het AirMaster tapijt is Gebouw C een fijne, gezonde, duurzame werkomgeving geworden.

Een ander voorbeeld van circulair bouwen van Breda, is de gedeeltelijke herbouw van (kinder)boerderij Wolfslaar. Het bestaande gebouw uit de jaren 80 is zoveel mogelijk verduurzaamd via isolatie van gevels en dak, tripleglas, een warmtepomp dus gasloos en een grijs-water systeem voor toiletten. De nieuwbouw van de horeca en het buitenlokaal is compleet circulair en biobased: hout van bomen uit de stad, hergebruik van bouwmaterialen en kozijnen, strobouw met roggestro van de eigen akker, leemstuc, een helofytenfilter, een groen dak, zonnepanelen (63) en een kleine , windmolen. Daarnaast zijn het meubilair, de verlichting en de stoffering hergebruikt.