Duurzaam Gebouwd Magazine #41: Klimaattechniek en Circulaire Economie

Het langverwachte Duurzaam Gebouwd #41 ligt op de mat. Dit keer belichten we de thema’s Klimaattechniek en Circulaire Economie, met onder andere interviews, reportages en projectbelichtingen.

Zo hebben we een groot interview met Roel Vollebregt van BAM Bouw en Vastgoed Nederland, zien we hoe Haarlemmermeer optimaal en stapsgewijs verduurzaamt en stellen we de blauwdruk op voor de future city.

Daarnaast reizen we af naar Texel om de status quo van duurzaamheid te bekijken, ontdekken we de visie van gedeputeerde Michiel Schrier van provincie Fryslân en zien we hoe een Brabantse onderneming met ‘gezond boerenverstand’ verduurzaming beetpakt.

