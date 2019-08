44 miljoen subsidie voor circulaire economie

Nieuwe subsidieregeling voor pilot- en demonstratieprojecten gericht op recycling en hergebruik van afval, en reparatie en gebruik van biobased grondstoffen.



In een circulaire economie wordt er duurzaam omgegaan met grondstoffen. Om dit laatste aspect te stimuleren kun je aanspraak maken op een subsidieregeling van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Binnen de subsidieregeling Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) ‘Circulaire economie’ vallen recycling en hergebruik van afval, reparatie en het gebruik van biobased grondstoffen, waarbij sprake is van CO 2 -reductie. Bij biobased grondstoffen gaat het alleen om pilotprojecten. Aanvragers kunnen tot en met 22 september 2020 (17.00 uur) hun voorstellen indienen. Projecten moeten vóór 31 december 2020 worden afgerond en per project is het maximum aan subsidie gesteld op 6 miljoen euro.

Toelichting RVO.nl

Afvalstoffen willen we langer en hoogwaardiger blijven gebruiken. Recycling van afval betreft nuttige toepassingen waardoor afvalstoffen opnieuw worden verwerkt tot producten, materialen of stoffen. Hierin mogen die nieuwe producten zowel het oorspronkelijke als een ander doel hebben. De bewerking van organisch afval komt ook in aanmerking voor deze subsidieregeling, maar energieterugwinning en het opwerken van materialen tot brandstof of opvulmateriaal zijn uitgesloten.

Hergebruik draait om producten of componenten die geen afvalstoffen zijn en van daaruit opnieuw worden gebruikt voor hetzelfde doel als dat waarvoor zij waren bedoeld. Het moet gaan om recycling en hergebruik van afval dat door andere ondernemingen geproduceerd is.

Bij biobased grondstoffen gaat het om het vervangen van grondstoffen van fossiele en/of minerale oorsprong door grondstoffen van biotische oorsprong (biobased). Biobased toepassingen moeten niet alleen gaan om het vervangen van fossiele of minerale grondstoffen. Het uiteindelijk product moet voldoen aan de voorschriften van de ‘Single Use Plastics’-richtlijn. Hiermee stimuleren we het ontwikkelen van meervoudig bruikbare (‘multi use’), niet afbreekbare producten.

Voorstellen op het gebied van recycling, refurbishment en hergebruik van kunststoffen, textiel, meubels en matrassen moedigen we aan. Ook voorstellen van het MKB zijn meer dan welkom.

Meer informatie over deze subsidieregeling vind je hier.