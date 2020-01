Podcast over circulariteit: slopen is oogsten

In de derde BlueCity Podcast over de circulaire economie spreekt klimaatjournalist Ties Joosten met Michel Baars van New Horizon. Eens een sloper, nu een ondernemer die gebouwen ontmantelt en met de zo gewonnen grondstoffen impact probeert te maken.

De bouwsector slokt per jaar zo’n 60 miljoen ton primaire grondstoffen op, wat ruim een derde is van het Nederlands totaal. Tegelijk komt ieder jaar ook 25 miljoen ton sloopafval vrij. Daar kan veel meer mee gebeuren, bewijst Michel Baars, die daar een gloedvol betoog over houdt.

In deze podcastserie gaat Ties Joosten, voormalig hoofdredacteur van Blendle,onderzoeksjournalist Follow The Money, namens BlueCity in gesprek met mensen die met hun poten in de modder staan op het gebied van de circulaire economie en de systemische drempels en uitdagingen die zij tegenkomen.

De BlueCity Podcast Circulaire Bouw wordt mede mogelijk gemaakt door Duurzaamgebouwd.nl.