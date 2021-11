Circulair concept voor deuren valt in de prijzen

Een uitgebreid circulair concept van Berkvens Deursystemen - om met innovatieve, duurzame materialen en technieken deuren te produceren, inclusief een terugnamesysteem - is onlangs bekroond met de Circo Circular Design Challenge 2021. “De markt vraagt er om. Het is goed om de oplossingen helder te hebben en deze nu ook echt in de praktijk te brengen.”



Bij de Circular Design Challenge, georganiseerd door de branchevereniging voor producenten en leveranciers in de meubelindustrie (Koninklijke CBM), toonden koplopers in de meubel- en interieurbouw hoe zij aan de slag gaan met circulariteit binnen hun organisatie. Berkvens oogstte veel lof van de vakjury voor de impact van het concept, nu een bedrijf van deze omvang de circulaire plannen concretiseert.

Erkenning motiveert

“We kunnen echt een verschil maken, dat blijkt wel uit de lovende woorden van de vakjury”, aldus Joost Baerselman, bij Berkvens hoofd productontwikkeling. “Bovendien vraagt de markt er om. Het is goed om de oplossingen helder te hebben en deze nu ook echt in de praktijk te brengen.” Eric van Gaal (procurement manager Berkvens) sluit zich hierbij aan: “Wij ontwikkelen fantastische concepten als het gaat om duurzaamheid. Maar het wordt pas echt goed als deze ideeën concreet worden. Dat betekent dat we onze producten duurzamer maken en meer gaan hergebruiken. Deze erkenning motiveert ons die volgende stap te zetten en die boodschap willen we ook overbrengen aan onze klanten. Zo kunnen we samen stappen zetten op de weg naar circulariteit.”

500.000 deuren

“Voor ons”, vervolgt Baerselman, “richtte de challenge zich vooral op een langere levensduur van producten enerzijds en het gebruik van duurzamere en minder milieubelastende materialen in het productieproces anderzijds. Dat laatste vertaalde zich bijvoorbeeld in de toepassing van een biobased decor als vervanging van HPL en ook in nieuwe materialen en productietechnieken die volledig herbruikbaar en losmaakbaar zijn. Het eerste aspect komt terug in een takeback-systeem voor oude deuren.”

“De afgelopen decennia leverde Berkvens zo’n 500.000 deuren per jaar”, aldus Van Gaal. “Wat nou, als we die deuren aan het einde van hun levensduur afpellen, refurbishen en opnieuw in de markt zetten? Daarmee bespaar je enorm veel grondstoffen en kunnen we echt impact maken.”

Vooral van dit idee was de vakjury onder de indruk. Van Gaal: “In de eerste plaats door de schaal waarop we dit kunnen uitrollen, maar ook omdat we verregaand onderzoek hebben gedaan naar de retourstromen. Daarmee is het een pragmatisch en realistisch plan. Ook omdat we de afgelopen jaren ons transitiepad naar 100% circulariteit al helder hebben omschreven en onderbouwd.”

Meer inzicht

“De Circular Design Challenge bleek voor ons”, vertelt Baerselman, “een goede manier om kritisch te kijken naar hoe we onze producten maken, naar ons circulaire proces en vooral ook naar wat beter kan. Het daagt uit om naar het hele proces te kijken, dus ook bijvoorbeeld naar externe partners.” Van Gaal besluit: “Duurzaamheid speelt al jaren een grote rol in onze organisatie. De challenge gaf ons meer en nieuwe inzichten. En het bracht ons in contact met andere partijen die overigens vaak met dezelfde uitdagingen kampen.”

Foto boven: De concepten waarmee Berkvens de challenge won (als paneel), met van links naar rechts: het takeback-systeem; een deur die uit elkaar kan worden gehaald (hergebruik); een deur die volledig van hergebruikt materiaal is gemaakt.

Bron tekst en foto: persbericht Berkvens Deursystemen