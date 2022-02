Volg de bouw van Circuloco op Floriade

Vanaf aanstaande maandag, in de Week van de Circulaire Economie, kun je van dag tot dag van alles beleven en beluisteren over de circulariteit in de bouw. Nog mooier is het om ook de praktijk van nabij te volgen, zoals de bouw van het paviljoen Circuloco op de Floriade Expo 2022.

Op 10 januari begon een bouwteam van negen partijen aan de bouw van het paviljoen op het Floriade-terrein in Almere. Naast enkele zeecontainers als basis wordt er heel veel hout in het twee verdiepingen tellende pand verwerkt.

De negen partijen, waaronder Van Wijnen Lelystad, hebben zich onder de vleugels van Stichting Circuloco gestort op een uniek circulair bouwwerk. Uniek wat betreft de gebruikte materialen, die gaandeweg de bouw hun weg naar Almere vinden, en uniek in de volledig platte samenwerkingsvorm. Zelfs het onderlinge contract moet nog worden getekend.

Het paviljoen zal volop circulariteit gaan uitstralen. Materialen die doorgaans op de afvalberg belanden, krijgen hier een tweede leven. Het pand wordt verder volledig demontabel en modulair en zal na de Floriade op bedrijventerrein De Steijger worden herbouwd (en uitgebreid).

Bekijk nu hoe de bouw van Circuloco vordert (stream).

De Floriade zal plaatsvinden van 14 april tot en met 9 oktober.

Een uitgebreid artikel over Circuloco tref je deze maand aan in ons nieuwe digitale magazine Circulariteit.

Ontdek nog veel meer over Circuloco op deze website.



Afbeelding boven: Atelier Dutch