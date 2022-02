Circular Awards voor Jansen de Jong, Roetz en Aeres

Op de eerste dag van de Week van de Circulaire Economie zijn de Circular Awards 2022 gewonnen door Janssen de Jong Bouw en fietsenmerk Roetz. De publieksprijs werd vandaag uitgereikt aan Aeres Hogeschool.

Op de foto (Anne Reitsma) v.l.n.r.: Nick Heesakkers (Janssen de Jong Bouw), Laurens Nolet (Roetz) en Bjorn Brink (Aeres Hogeschool).

Dit drietal behoort tot de meest innovatieve bedrijven en overheden en laten zien wat de circulaire economie kan betekenen voor Nederland. Daarnaast ontvingen Menno Rubbens, Sandra Nap en Bram Peters de erkenning Circular Hero 2022 voor hun inzet als aanjager. Met de uitreiking is de zevende editie van de Week van de Circulaire Economie afgetrapt.

Tweede of derde leven

Janssen de Jong Bouw, winnaar van de Circular Award Business Large 2022, ontwikkelde het woningbouwsysteem ModuFair. Hiermee worden circulaire appartementencomplexen gebouwd zonder nieuwe grondstoffen, tenzij het niet anders kan. Daarnaast zijn de verschillende onderdelen losmaakbaar, waardoor deze aan het einde van de levensduur een tweede of derde leven kunnen krijgen in een ander gebouw.

Niet duurder

Juryvoorzitter en vorig jaar winnaar van de Circular Awards Business, Ilse de Vos-van Eekeren (programmamanager Circulair Ondernemen bij NS), zegt over de nieuwe winnaar: “ModuFair is een circulaire kijk op de bouw van appartementen. Er worden zo goed als geen virgin materialen gebruikt, enkel secundair en biobased. Daarnaast waarderen we de business case, omdat ModuFair ondanks het circulaire karakter niet duurder is dan traditionele gebouwen. Al is het project pas één keer gerealiseerd, de belofte is groot.”

Louis Camps, algemeen directeur Cluster Wonen Janssen de Jong Groep reageerde asl volgt: “Ik ben ontzettend trots op het team en op deze prijs. Het laat zien dat we als organisatie op de goede weg zijn. Zo'n prijs win je niet alleen en daarom bedank ik ook graag deltaWonen, de woningbouwcorporatie voor wie we dit circulaire appartementencomplex voor het eerst gaan bouwen. Bij Janssen de Jong Bouw hebben we een duidelijke circulariteitsambitie, die vastgelegd is in ons strategisch plan. Maar uiteindelijk kunnen we pas écht impact maken als er marktpartijen zijn die samen met ons circulariteit concreet maken!”

Totaalconcept

In hun fabriek in Amsterdam-Noord maakt Roetz, winnaar van de Circular Award Business Small 2022, nieuwe fietsen van de gerecyclede materialen van afgedankte fietsen. De onderdelen worden gereinigd, gerepareerd en opnieuw geassembleerd. Daarnaast wil Roetz bewustzijn creëren over het zorgvuldig gebruiken van grondstoffen en het voorkomen van afvalstromen. Dit gebeurt door middel van campagnes en samenwerkingen met bedrijven, overheidsinstanties en brancheorganisaties.

“Het is een veelomvattend, circulair én inclusief totaalconcept voor een oer-Hollands product”, vervolgt De Vos-van Eekeren. “De volgende stap is om ook elektrische fietsen te refurbishen. Een belangrijke en welkome stap gezien de snelle groei van dit segment.”

Circular Award Public 2022

Aeres Hogeschool won de publieksprijs met een nieuw en duurzaam schoolgebouw in Almere. Zo is het dak van de Groene Long, zoals het gebouw heet, gered van de brandstapel. Het casco is gemaakt van circulair beton en het meubilair is meegenomen uit het oude pand, refurbished of tweedehands gekocht.

De jury gaf aan de voorbeeldfunctie van dit nieuwe gebouw voor haar studenten te waarderen. Juryvoorzitter Jacqueline Cramer (strategisch adviseur Utrecht Sustainability Institute) stelt: “De toekomstige generatie is van belang in de shift naar een circulaire economie. Aeres Hogeschool laat dit terugkomen in een omgeving die gezond is en impact heeft op de prestaties van studenten.”

Helden

Menno Rubbens (Cepezed Projects), Sandra Nap (Holland Houtland) en Bram Peters (Save Plastics) ontvangen de erkenning Circular Hero 2022 voor hun inzet voor de circulaire transitie. Cramer, ook juryvoorzitter in de Heroes-categorie, schreef in haar rapport:

“Menno Rubbens neemt met zijn kennis en ervaring de schotten weg tussen de projectontwikkelaar, architect en bouwer. Hij is alle drie. Hij zou niet anders kúnnen dan circulair bouwen.”

“Sandra Nap is één van de grote aanjagers op het vlak van het gebruik van biobased materialen in de bouw. Het gaat haar en haar bedrijf Holland Houtland echt om systeemverandering. Daarin speelt de omslag naar biobased bouwen een zeer belangrijk rol en hiermee laat zij ook andere bedrijven schitteren.”

“Bram Peters onderneemt vanuit een pure, intrinsieke drijfveer met de missie om zoveel mogelijk plastic te redden. Hij redt ruim twee miljoen kilo afvalplastics per jaar. Dat is misschien maar 0,2% van de totale berg, maar met meer Brams zouden we een heel eind opschieten.”

Bron: persbericht