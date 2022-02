Marktplaats ReSource brengt vóóraf circulariteit op gang

Herbruikbare grondstoffen en bouwmaterialen verdienen een tweede leven, vinden ze ook bij Antea Group. Met ReSource brengt het adviesbureau vraag en aanbod bij elkaar en helpt overheden, aannemers en projectontwikkelaars om 100% circulair te bouwen. Doe je ook mee?

ReSource is een platform dat vraag en aanbod van gebruikte bouwmaterialen en grondstoffen bij elkaar brengt. Het platform verbindt daarvoor de beheersystemen en planningen van alle aangesloten deelnemers. Dit maakt ReSource uniek ten opzichte van bestaande marktplaatsen: het geeft vóóraf inzicht in de relevante bouwmaterialen die later beschikbaar komen. Met als resultaat: minder afval en minder opslag, minder nieuwe grondstoffen, minder energieverbruik én minder CO 2 -uitstoot.

De Nederlandse overheid wil toe naar een 100% circulaire economie in 2050. Slimmer omgaan met bouwmaterialen draagt daar flink aan bij. Eén van de ambities is een maatschappij zonder afval, waarin grondstoffen worden hergebruikt. Lukt dat binnen de bouw- en infra sector, dan is het mogelijk om tot 40% van de CO 2 -uitstoot in ons land te reduceren. Bij het halen van de duurzaamheidsambities door bouwend Nederland kan ReSource zorgen voor een aanzienlijke versnelling.

Met inzicht in het toekomstige aanbod helpt het platform om bouw- en sloopwerkzaamheden slim te programmeren. Komen er in de gewenste periode geen relevante materialen vrij? ReSource toont alternatieve opties, voor zowel planning als materialen. Zo kun je al aan de voorkant toewerken naar een circulaire invulling van een project, door bijvoorbeeld te kiezen voor een alternatieve periode van uitvoer of door klinkers in plaats van tegels te gebruiken.

Handel

ReSource geeft ook inzicht in de planning van aangesloten buurgemeenten, waardoor er handel in gebruikte grondstoffen en nieuwe circulaire businessmodellen ontstaan. Nieuwe projecten kunnen zo vanaf de start circulair worden opgezet.

Door gebruikte materialen opnieuw in te zetten, besparen bouwprojecten op CO 2 -uitstoot en gaat de Milieu Kosten Indicator (MKI) omlaag. Per match geeft ReSource een aanduiding van beide indicatoren. Het dashboard van het platform biedt haarscherp inzicht in de verlaging van zowel de CO 2 -uitstoot als de milieukosten. Zo wordt ook op organisatorisch en bestuurlijk niveau inzichtelijk wat de impact is van de keuze voor hergebruik.

Veel overheden zijn nu nog niet in staat hun circulaire ambities te kwantificeren. ReSource maakt deze ambities meetbaar door ze uit te drukken in cijfers. Zo laat het dashboard precies zien hoeveel primaire grondstoffen er bespaard zijn.

Met ReSource versnelt Antea Group de transitie naar circulair denken en doen. Het bedrijf nodigt overheden, aannemers en ontwikkelaars van harte uit om op deze manier mee te bouwen aan een 100% duurzaam Nederland.

Ambachtscentrum

Een andere ontwikkeling bij Antea Group op het gebied van circulariteit is het Re-Use Center. De kracht van dit concept is een lokaal samenwerkingsverband. Diverse partijen slaan hun handen ineen om verschillende soorten afval zo efficiënt mogelijk te hergebruiken. Concreet, praktisch en met verrassend veel impact op onze samenleving.

Bezoekers van het Re-Use Center komen straks eerst langs afgiftepunten voor de kringloop, repair en de ambachtswerkplaats. Het is dan geen kwestie van afval wegbrengen, maar van producten en grondstoffen aanvoeren die opnieuw gebruikt kunnen worden. Alleen als upcycling of hergebruik niet mogelijk is, wordt afval zorgvuldig gerecycled via de milieustraat.

Het Re-Use Center draagt bij aan bewustwording, sociale cohesie en inspiratie. In het circulair ambachtscentrum werken mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt. En samen met onderwijsinstellingen wordt ingezet op educatie en bewustwording over het ontstaan van afval. Zo vormt het centrum een verbindende factor voor omgeving, lokale economie, onderwijs en sociale werkplaatsen.

Bron: Antea Group

Beeld bovenaan: Shutterstock