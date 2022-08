Zo bepaal je de restwaarde van bouwproducten

Op weg naar een circulaire bouweconomie gaat het te weinig over businessmodellen en financiering. Vandaar dat FME en Koninklijke Metaalunie de aanzet hebben gegeven om een rekenmodel te ontwikkelen dat de restwaarde van bouwproducten en kapitaalgoederen bepaalt. Ontdek ook de kansen van het rekenmodel in twee seminars in september.

Economische principes rondom circulariteit worden in de huidige transitie onderbelicht, zagen Koninklijke Metaalunie en FME. Het gaat te veel over techniek, milieudruk en het proces en niet over businessmodellen en financiering. Om de circulaire transitie in de bouwsector en maakindustrie aan te jagen, is het van belang om de financiële restwaarde van kapitaalgoederen en andere (bouw)producten inzichtelijk te maken. Het monetariseren van circulaire beslissingen (gestandaardiseerd) is daarbij de aangewezen methode. Standaardisatie voorkomt wildgroei aan methoden en greenwashing.

Dynamiek

De brancheorganisaties Metaalunie en FME hebben daarom in samenwerking met het ministerie van EZK Alba Concepts de opdracht gegeven een rekenmodel te ontwikkelen om daarmee de financiële restwaarde van industrieel vervaardigde producten te kunnen bepalen.

Alba Concepts onderzocht bestaande methoden en tools voor (rest)waardebepaling en randvoorwaarden voor de dynamiek tussen vraag en aanbod. Daarna presenteerden zij begin deze zomer het gepresenteerd tijdens de Nationale Conferentie Circulaire Bouweconomie. Het uiteindelijke doel van het rekenmodel is dat de theoretisch financiële restwaarde van producten wordt vervangen door de reële marktwaarde.

Informatiebijeenkomst

Op donderdagmiddag 8 september (15.00-17.00 uur) organiseren Koninklijke Metaalunie, FME en het ministerie van Economische Zaken een informatiebijeenkomst over toepassing van het rekenmodel op bouwproducten. Op 15 september staat het gebruik van het model voor kapitaalgoederen centraal.

Meld je hier aan voor de bijeenkomst op 8 september.

Download hier het Eindrapport normering fianciële waardebepaling.

Bronnen: FME, Circulaire Bouweconomie