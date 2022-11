Investeringskansen voor duurzame daken

Wie een dak wil bouwen of renoveren en daarbij bewust een circulaire keuze wil maken, kan profiteren van gunstige financiële mogelijkheden. Zo is er dakbedekking op de markt die met inductie wordt aangelegd en daardoor losmaakbaar is. Dat levert via de MIA/Vamil-regeling een forse investeringsaftrek op. Ontdek nu de specifieke mogelijkheden in een nieuwe whitepaper van Carlisle Construction Materials.

In Nederland worden dagelijks honderden bedrijfspanden gerenoveerd of nieuw gebouwd. Elke ondernemer of gebouweigenaar zal zich daarbij afvragen hoe het dak ervoor staat en wat de kwaliteit van de isolatie is. Bij die overweging komen nog veel meer zaken aan bod en verder spelen ook architecten, constructeurs, adviseurs, calculators en andere dienstverleners een rol in de besluitvorming.

Aantrekkelijke subsidie

Vaak hebben ondernemers of gebouweigenaren helemaal geen tijd om zich werkelijk te verdiepen in de dakbedekking. En dat het financiële plaatje niet een simpele optelsom is, maar door subsidieregelingen wel aantrekkelijk is gemaakt, weten ook maar weinig ondernemers.

De keuze voor aanleg of renovatie van een dak is, volgens Benno Nijenhuis head of marketing van Carlisle CM, nog met enige regelmaat de sluitpost van veel bouwtrajecten. "Best vreemd als je beseft dat juist het dak jouw vastgoed beschermt tegen extreme weersomstandigheden en andere invloeden van buitenaf."

Bovendien speelt ook nog het feit dat je met de optimale keuze voor een nieuw dak kunt bijdragen aan de circulaire economie. En dat met name als je kiest voor HERTALAN EASY COVER EPDM, dat met behulp van een inductietechniek (Rhinobond) wordt aangebracht en op dezelfde manier ook weer kan worden verwijderd. Carlisle CM geeft voor deze dakbedekking zelfs een terugneemgarantie af en brengt de stoffen weer terug in de productieketen!

Fiscale subsidie

Kies je dus voor dakbedekking die makkelijk te verwijderen is, dan kun je profiteren van twee fiscale subsidieregelingen van de overheid: MIA en Vamil (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). De investeringen in de nieuwe dakbedekking worden dan met vele procenten verlaagd.

Om de veelheid aan keuzes te vergemakkelijken, leggen we in een nieuwe, gratis whitepaper uit met welke aspecten je rekening kunt houden, wie je daarbij kan helpen en welke rol Carlisle CM daarin kan spelen.

Kies je uiteindelijk voor deze leverancier van circulaire EPDM-dakbedekking, dan heb je na oplevering een professioneel aangebrachte waterafdichting met een uiterst lange gebruiksduur (vijftig jaar), waarbij alleen nog een jaarlijkse onderhoudscontrole nodig is. De fiscale tegemoetkoming kan daarbij oplopen tot wel 12% (status 2022).

