Praktische invulling circulariteit in de infra

Het inbedden van circulaire materialen en processen in aanbestedingen en in de praktijk staat bij veel opdrachtgevers nog in de kinderschoenen. Vandaar dat de InfraCampus van Stichting IKN op een Kennisdeeldag (donderdag 10 november) ingaat op het thema Waarborging circulariteit in de praktijk.

Tijdens het evenement komen in inspirerende lezingen actuele thema’s aan de orde, die spelen in de GWW-sector. Ook is er de gelegenheid exposanten te ontmoeten en van gedachten te wisselen over concrete oplossingen op het gebied van hittestress, circulariteit en levenscyclusanalyse (LCA). Verder kun je voor zaken als aquathermie en afval- of drinkwater om gebouwen mee te verwarmen of te koelen, ook terecht in de InfraCampus. Een hele reeks van exposanten denkt graag met je mee over de genoemde thema’s.

Het programma

Gerrit Hasperhoven, voorzitter van de InfraCampus, zal om 10.15 uur deze dag openen, waarna in twee lezingen een verdiepingsslag wordt gemaakt over LCA’s en circulariteit. Daarbij komt ook deze stelling aan de orde: ‘Regelgeving, zoals technische eisen, remt de verandering naar een circulaire economie’.

Na de lunch zijn er opnieuw twee presentaties, waarna het programma worden afgesloten met een paneldiscussie en netwerkborrel.

10.00 uur - Inloop

10.15 uur 10.30 uur - Opening en korte introductie exposanten InfraCampus door Gerrit Hasperhoven, voorzitter InfraCampus-Stichting IKN

10.30 uur – 11.15 uur

Saskia Moes (ingenieursbureau Westenberg): Toepassing hoogwaardig hergebruik materialen in de praktijk

11.30 uur – 12.15 uur

Robby van den Broek (Roelofs Groep): Borgen en meetbaar maken van circulariteit in je inkoopproces

12.15 uur - Lunch

13.00 uur – 13.45 uur

Ulbert Hofstra (SGS Intron BV): De milieukostenindicator (MKI) om duurzaamheid kwantitatief te maken in infra-projecten

13.45 uur – 14.30 uur

Henk Verschuuren, Antea Group: Circulaire ambachtscentra, meerwaarde voor grondstof en mens

14.30 uur – 15.00 uur - Paneldiscussie

15:00 uur – Netwerkborrel

Aanmelden

Wil je de Kennisdeeldag bijwonen? Dan kun je je hier kosteloos aanmelden.