Duurzaam bouwen staat centraal in Bouwpoort

De klimaatverandering zorgt voor tal van transities in de bouwsector en daar komen momenteel toenemende onzekerheid en stijgende kosten bij. In dat licht wordt leiderschap én samenwerking binnen de bouwsector steeds belangrijker. Samen met ‘duurzaam bouwen’ zijn dat de centrale thema’s tijdens de eerstvolgende Bouwpoort, een bijeenkomst voor professionals in het Haagse Nieuwspoort.

Met de diverse klimaatafspraken als stok achter de deur kunnen de partijen in de bouwsector niet langer naar elkaar blijven wijzen. Het is zaak verantwoordelijkheid te nemen voor het realiseren van duurzame gebouwen en infrastructuur. Deze grote maatschappelijke opgaven vragen om nieuwe vormen van leiderschap die deze samenwerking faciliteren. In deze nieuwe Bouwpoortsessie gaan we het gesprek hierover aan en leggen we de nodige verbindingen voor versnelling.

Aantrekkelijk programma

De organisatie van Bouwpoort heeft daarvoor een aantrekkelijk programma samengesteld, dat op dinsdag 31 januari 2023 gaat plaatsvinden in Perscentrum Nieuwspoort, Bezuidenhoutseweg 67, Den Haag (let op: niet op het Binnenhof, maar vlakbij het Centraal Station.) Bouwpoort brengt professionals uit de bouwwereld bijeen om voor de sector relevante ontwikkelingen met de politiek en stakeholders te bespreken en op die manier beleidsmatige en politieke processen te versterken.

Onder leiding van Nienke Homan staat ‘duurzaam bouwen’ centraal als gespreksthema. Bekende sprekers zijn Jacqueline Cramer (o.a. Betonakkoord), Vincent Gruis (Transitieteam Circulaire Bouweconomie) en Sybren Bosch (Copper8 en Gideon). De vraag die dinsdag is wat partijen zelf kunnen doen en hoe zij kunnen bijdragen aan de noodzakelijke en gewenste verbeteringen?

Als het over samenwerken gaat is het ook de vraag wat er moet gebeuren om eigen initiatieven van opdrachtgevers en marktpartijen in samenhang te laten leiden tot meer duurzaamheid? En in hoeverre is wet- en regelgeving van de overheid een strikt noodzakelijke voorwaarde?

Programma Bouwpoort

17.00 uur: Inloop

17.45 uur: Welkom en korte inleiding – Nienke Homan

17.50 uur: Start programma



Sprekers

Vincent Gruis, voorzitter Transitieteam Circulaire Bouweconomie en professor of Housing Management (TUD)

Hoe verhouden klimaat, milieu en circulariteit zich tot elkaar?

Waar loopt men tegenaan bij terugbrengen milieubelasting bouwwerken?

Jacqueline Cramer, voorzitter Betonakkoord, voorzitter Bouwakkoord Staal en burgemeester van Cirkelstad

Wat loopt er wel? Wat loopt er niet?

Waarom zien we niets op grote schaal terug in projecten.

Discussie onder leiding van Nienke Homan en het panel bestaande uit:

Sybren Bosch, Copper8 en Gideon

Copper8 en Gideon Yvonne van der Hulst, DGA Van der Hulst Bouwbedrijf

DGA Van der Hulst Bouwbedrijf Peter Musters, adviseur bouwconcepten VBI

18.55 uur: Conclusies en afsluiting

19.00 uur: Een hapje en een drankje

20.00 uur: Einde programma



Kom naar Bouwpoort en praat mee! Vanwege het beperkte aantal plaatsen is aanmelden noodzakelijk, dus wees er snel bij.

Je kunt je hier aanmelden.

Bouwpoort is een initiatief van:

NVTB

Duurzaam Gebouwd

Ministerie van BZK

Koninklijke NLingenieurs