Nieuw kennisplatform voor circulair bouwen

Sinds kort kunnen professionals die zich bezighouden met circulair bouwen terecht op het kennisplatform Circulearning. Alle kennis en inzichten over dit onderwerp zijn hier toegankelijk gemaakt, onder meer via betaalde video’s, zodat je deze meteen kunt toepassen in het werkveld.

Circulearning biedt actuele kennis en inzichten van experts in de circulaire bouweconomie en richt zich daarmee op een brede doelgroep in de bouw- en vastgoedsector. Het platform is opgericht door Alba Concepts en TRAJECT Adviseurs & Managers. De kennis gaat je verder helpen in de transitie naar een circulaire bouweconomie en de inzichten helpen je om claims over duurzaamheid en circulariteit op waarde te schatten.

Het platform belooft vooral ook praktische hulp te bieden. Met methoden om het onderwerp in je werk te integreren en lessen te leren van goede praktische voorbeelden. Het platform is nog volop in ontwikkeling en je kunt ook meehelpen om dit platform verder te verbreden. Wil je zelf kennis delen om de circulaire bouweconomie te stimuleren? Neem dan contact op met info@circulearning.nl.

Video’s

Je ontdekt meer over Circulearning in onderstaande introductievideo. Diverse onderwerpen, zoals circulair inkopen, ontwerpen en het meten van circulariteit, worden via het platform in online video’s toegelicht. Voor iedere video wordt een bescheiden bijdrage gevraagd. Je kunt er ook terecht voor sprekers, losse video’s of complete kennismodules.