Alle verschijningsvormen van circulariteit in beweging

Of het nu een oude Marmoleumvloer is die verhuisde van de TU Delft naar de Heineken Experience, of een hoofddraagconstructie die niet als schroot werd afgevoerd, maar hergebruikt, er zit volop beweging in circulair Nederland. De laatste stand van zaken lees je in ons nieuwe, gratis digitale magazine Circulariteit.

In een uitgebreid interview vertelt Maik Knuiman hoe de sloop van het betonnen Gelderse provinciehuis uitmondde in een innovatief voorbeeldproject van Europese proporties dat recent beloond werd met de Circular Award Public 2023. Hij vertelt veel over de aanbesteding en uitvoering en besluit met: “Mijn grootste zorg om circulair delven op te schalen, is niet de techniek. Het is echt de sociale innovatie, de mindset die om moet bij opdrachtgevers aan de nieuwbouwkant. Die moeten hier veel meer om gaan vragen.”

Stukken beton

De goede mindset is zeker aanwezig bij de mensen van Forbo Flooring, die al heel lang duurzaamheid en circulariteit niet alleen hoog in het vaandel hebben staan, maar dat ook in de praktijk brengen. Nieuw is het voor het eerst wereldwijd loshalen van een Marmoleumvloer, waarna die vloer een tweede leven heeft gekregen in de Heineken Experience. “Bij het demonteren van de vloer is het belangrijk dat je dit zo schoon mogelijk doet. Zo wordt het aantal lijmresten beperkt en komen er geen stukken van het beton mee. We halen het materiaal terug naar onze faciliteit en voegen waarde toe, zodat dit nieuwe vloerbedekking wordt”, aldus Sebastiaan Röben (Forbo).

Even bijzonder is de circulaire renovatie van de Oude Brug in Ulft en de daarbij geleerde lessen. Zoals: laat vertrouwde denk- en werkpatronen los en zorg voor volledige en betrouwbare informatie over materialen. Peter Gosselink, senior adviseur Duurzaamheid bij Royal HaskoningDHV: “In de civieltechnische sector zijn we gebonden aan strenge technische randvoorwaarden die zijn vastgelegd in wetten, normen en klanteisen. Die zijn bedoeld om het veilig en betrouwbaar functioneren van de infrastructuur te borgen. De praktijk leert dat die technische randvoorwaarden ons vaak beperken in het streven naar een circulaire economie, of zelfs averechts werken in dat streven. Ik pleit ervoor dat we in de civieltechnische sector gaan onderzoeken wat de mogelijkheden en voorwaarden zijn om daarin meer harmonie te krijgen.”

Katalysator

Verder gaan we in het nieuwe digitale magazine in op de rol van woningcorporaties, want als zij zich massaal op biobased en circulaire materialen gaan richten, gaat de prijs van deze milieuvriendelijkere materialen snel naar beneden. In de circulaire praktijk van gemeenten kan een circulair ambachtscentrum ook een belangrijke katalysator zijn, betoogt Emma Windey (Antea Group). “Daarmee haal je meer waarde uit afval én mensen.”

Verder krijg je al een sneak preview te zien van een whitepaper die je vertelt welke nationale en Europese wetgeving eraan komt voor vastgoedbeheerders. We vertellen je welke quick wins er zijn op het gebied van circulaire installaties en laten je kennismaken met de Scan Waardebehoud, die de potentie van materiaalhergebruik in kaart brengt.

In andere (van de bijna twintig) verhalen praten we je bij over het event Natuurlijk, hout! en laten we je veel meer mooie circulaire voorbeelden zien. Zoals de roadmap circulariteit van de hogeschool Windesheim, de Coalitie toekomstbestendig bouwen van de provincie Zuid-Holland en een Zwaluwgebouw als blauwdruk voor een flexibele en klimaatadaptieve stad.

En als uitsmijter, helemaal achterin, tref je ook nog eens iets nieuws aan: een heuse Talkshow die we je samen met TKI Urban Energy aanbieden. Deze eerste keer gaan de hosts, Peter Linders en Niels Rood, met hun gasten dieper in op Biobased isoleren. Het is een superactueel thema, waarmee nu op diverse plaatsen in het land wordt geëxperimenteerd in een nieuwe, circulaire bouwketen. Kortom naast veel leesplezier, kun je ook daarna ook nog eens uitgebreid luisteren en kijken naar onze nieuwste podcasts en video’s over circulariteit.

Lees nu hier het nieuwe gratis digitale magazine Circulariteit.

Foto boven (RED Company): Floating Office, Rotterdam uit: Whitepaper ‘Circulair bouwen met maximale CO2-impact’