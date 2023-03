'A New Dawn' is de Nederlandse inzending voor EXPO 2025

De Nederlandse inzending voor World Expo 2025 Osaka laat volgens minister Buitenlandse Handel en Ontwikkelingsamenwerking Liesje Schreinemacher zien welke innovatieve oplossingen Nederland heeft voor de klimaat- en energietransitie.

De keuze van het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voor het bouw- en ontwerpteam van het Nederlands paviljoen is gevallen op 'A New Dawn'. Dit winnende ontwerp, van een consortium van Nederlandse en Japanse bedrijven, wordt op 5 juni 2023 in zowel Japan als Nederland gepresenteerd.

Dit ontwerp is het antwoord op de vraag 'what is the happy way of life?', die centraal staat op deze editie. Samen met het bedrijfsleven, kennisinstellingen, culturele organisaties en andere overheden wordt de deelname en de programmering vormgegeven. Nederland zal via het thema 'Common Grounds: a Dutch invitation for creating healthy societies together' kleur geven aan haar deelname.

Met de samenwerking voor EXPO 2025 vieren Japan en Nederland 425 jaar betrekkingen. De landen hebben veel zakelijke relaties en Nederland is een belangrijk investeringsland voor Japan. Meer dan zeshonderd Japanse bedrijven hebben samen ruim achthonderd vestigingen in Nederland. "Door de historische relatie, door kwalitatief hoogstaande culturele uitingen, maar ook door de vernieuwende en onconventionele aanpak van Nederland op het gebied van maatschappelijke problematiek: Japan is ook geïnteresseerd in hoe Nederland de grote vraagstukken, zoals vergrijzing, verstedelijking, duurzaamheid en sociale inclusie aanpakt", aldus de Rijksoverheid op haar website.

Circulair en duurzaam

Circulair en duurzaam bouwen is, net als tijdens Expo 2020 Dubai, een belangrijk uitgangspunt in het ontwerp en in de uitvoering van het Nederlandse paviljoen. Architectenbureau RAU is internationaal toonaangevend en pionier op het gebied van circulaire gebouwen en architectuur. Hergebruik van materialen en grondstoffen staat centraal in de filosofie van RAU. Tellart, een internationale experience design studio gespecialiseerd in immersieve storytelling en opkomende technologieën, brengt veel ervaring mee op gebied van het creëren van bezoekerservaringen voor World Expo’s. Ingenieursbureau DGMR is gespecialiseerd in oplossingen voor een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving. De samenwerking met Japans bouwbedrijf Asanuma zorgt voor een sterk Japans netwerk, de nodige ervaring met het bouwen in Osaka en kennis over lokale eisen.

“Met het winnende ontwerp zullen we bezoekers van de Expo in Osaka straks onze innovatieve oplossingen laten zien die wij kunnen bieden op het gebied van bijvoorbeeld de energietransitie en klimaatverandering”, zegt Liesje Schreinemacher, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Japan en Nederland zijn volgens de minister landen die beide de noodzaak voelen om de grote ambities op dit gebied te realiseren.

Europese aanbesteding

De keuze voor dit consortium volgt uit een Europese aanbesteding van de RVO voor ontwerp, bouw, onderhoud en afbouw van het Nederlandse paviljoen. Voorstellen konden tot 5 december 2022 worden ingediend. In totaal zijn er twaalf voorstellen ingezonden. Naast de gunning van de opdracht wordt een vergoeding uitgekeerd aan de overige geldige inschrijvingen.

Bedrijven, kennisinstellingen en culturele organisaties krijgen de mogelijkheid om deel te nemen aan de programmering en/of sponsoring voorafgaande aan en tijdens Expo 2025 Osaka. Meer informatie wordt beschikbaar gemaakt tijdens de presentatie van het ontwerp van het Nederlandse paviljoen op 5 juni 2023, zowel in Nederland als in Japan.

Internationaal podium

De World Exposition Osaka, van 13 april tot en met 13 oktober 2025, is het podium voor landen om zich te presenteren aan de wereld. De organisatie verwacht ongeveer 28 miljoen zakelijke en particuliere bezoekers te ontvangen, waarvan ongeveer negentig procent uit Japan zal komen. Zo'n 150 landen en 25 organisaties geven acte de presence. Deze editie heeft als thema ‘Designing Future Society for Our Lives’ en zal gaan over het vormgeven van een wereld waar grote crises rond bijvoorbeeld klimaat en gezondheid de leefbaarheid zullen bepalen.