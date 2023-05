Advertorial: Wat gebeurt er met het bouwafval in Nederland?

Jaarlijks wordt er in Nederland ongeveer 22,5 miljoen kilo bouwafval geproduceerd. Volgens het CBS is de bouwsector daarmee verantwoordelijk voor 25% van al het afval in het land. Bouwafval kan bestaan uit verschillende materialen, zoals puin, hout, metalen, kunststoffen en dakafval. Renewi is een van de grootste bouwafvalrecyclers in Nederland en verwerkt meer dan 700 miljoen kilo bouwafval per jaar. Maar wat gebeurt er precies met al dat bouwafval?

De bouwsector heeft steeds meer aandacht voor circulariteit en dat is begrijpelijk. In minder dan zeven jaar, in 2030, streeft Nederland ernaar 50 procent meer gerecyclede grondstoffen te gebruiken. Op de bouwplaats is er een schat aan nieuwe grondstoffen te vinden, zoals stoeptegels die kunnen worden hergebruikt als basis voor nieuwe wegen en oud hout dat kan worden omgetoverd tot een nieuwe kast.

Om de waardevolle grondstoffen optimaal te kunnen hergebruiken, is het belangrijk om het afval al op de bouwplaats te scheiden. Renewi biedt aparte containers voor alle afvalstromen die vrijkomen bij de bouw, zoals puin, hout, isolatiemateriaal, dakafval en vaten voor gevaarlijk afval. Deze containers worden indien gewenst voorzien van duidelijke informatieborden, zodat het afval direct op de bouwplaats gescheiden kan worden. Dit kan niet alleen kosten besparen, maar is ook beter voor het milieu. Wanneer puinafval bijvoorbeeld apart wordt aangeboden, kan het tot wel 99% hergebruikt worden.

Renewi kan bedrijven en organisaties voorzien van waardevolle analyses van de afvalscheiding, zoals de hoeveelheid schoon puin, afvalhout en bouw- en sloopafval die verwerkt wordt. Op basis van deze rapportages kan de klant inzicht krijgen in waar er nog meer recyclingkansen liggen en kan er meer bewustwording ontstaan.

Renewi streeft ernaar om nog duurzamer om te gaan met afval en waarde uit afval te halen, in plaats van het te storten of te verbranden. Door een container te bestellen bij Renewi draag je direct bij aan deze duurzame missie.

Het is tijd voor Minder Nieuw en Meer Renew.

Geef jouw bouwafval een nieuw leven en bestel jouw container op renewi.com.

Renewi. Afval bestaat niet.