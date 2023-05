Op weg naar een gelijk circulair speelveld

De Nationale Milieudatabase staat al geruime tijd nadrukkelijk in de spotlights van de koplopers in de bouw. Want wat is de ware milieubelasting van diverse bouwmaterialen met een ‘randje’? En kun je die ook zonder adequate cijfers al toepassen? Tijd voor een symposium!

Is de milieubelasting van de warmtepomp echt zo hoog als laatst uit nieuwe cijfers uit de Nationale Milieudatabase bleek? Hebben we hier een discussie te pakken over kip en ei of over appels en peren? Het is maar uit welke hoek de wind waait, maar dat er eensluidende cijfers moeten komen - 'voor een eerlijk speelveld', horen we steeds - is wel duidelijk.

Bouwopgave

Ondertussen wil het Rijk naar een totaal van 900.000 nieuwe woningen, dient het bestaande vastgoed te worden verduurzaamd en wordt het ook tijd om de vervangingsopgave van de infrastructuur serieus ter hand te nemen. Allemaal klusjes die ook in het kader vallen van het Klimaatakkoord en ‘Nederland circulair in 2050’. Welke rol is er daarbij dan weggelegd voor de milieuprestatie van de bouwmaterialen?

Dat is de centrale vraag die wordt gesteld - aan overheid en markt - tijdens een symposium van de Nationale Milieudatabase. Op dinsdag 20 juni geven Rijkswaterstaat en het ministerie van BZK het kader aan waarin de gevraagde bouwopgave (de bouwkwantiteit) kan worden verenigd met de eisen die voortkomen uit de actuele milieuvraagstukken (de milieukwaliteit). Vandaar de titel van het symposium: Bouwkwantiteit mét Milieukwaliteit.

Bouwen binnen planetaire grenzen

Diverse circulaire koplopers komen vertellen hoe zij de vraag concreet zullen invullen. Vervolgens wordt besproken, met de aanwezige en de online deelnemers, hoe het grote peloton in de bouwsector kan worden bereikt, en hoe circulariteit en milieuprestatie tussen de oren kan komen te zitten van elke opdrachtgever, ontwikkelaar, ontwerper, bouwondernemer en vastgoedgebruiker.

Dagvoorzitter en gespreksleider is Wytze Kuijper (ZOOOW!, Cirkelstad), die over het onderwerp stelt: “Hoe mooi zou het zijn om samen toe te werken naar een gewenste regeneratieve bouw door proactief transparant te worden op je ‘milieuprestatie’ en inzicht te krijgen in je eigen verbeterpotentieel om daardoor te gaan bouwen binnen de planetaire grenzen? Daar kun je niet vroeg genoeg mee beginnen. Wat wordt jouw alibi?”

Het programma op 20 juni (13.00 - 18.00 uur) ziet er als volgt uit:

Programma 13.00 uur Inloop, met koffie, thee, sap en fris met wat lekkers 13.30 uur Welkom door de dagvoorzitter, Wytze Kuijper. 13.45 uur Nationale Milieudatabase op weg naar 2030

Jan-Willem Groot en Paul ten Kroode, Stichting Nationale Milieudatabase 14.00 uur Bouwkwantiteit mét milieukwaliteit in de volkshuisvesting

Op welke wijze geeft de rijksoverheid invulling aan de ambities om zowel de woningproductie en de verduurzaming van de gebouwvoorraad te versnellen. 14.30 uur Bouwkwantiteit mét milieukwaliteit in de GWW Op welke wijze geeft de GWW-sector invulling aan de ambitie om de grootschalige vernieuwing van de infrastructuur, zoals bruggen en sluizen, te realiseren 14.50 uur Beantwoording vragen 15.00 uur Pauze, voorzien van koffie, thee, fris, sap met iets lekkers 15.30 uur De Grote Opgaven in de praktijk, tafelgesprek In gesprek met diverse organisaties die zich bezig houden met de Grote Opgaven waarbij de milieukwaliteit van de gebouwde omgeving centraal staat. 16.15 uur Aansluiten bij de kopgroep Actieve discussie met publiek en online toehoorders vanuit de vraag hoe het grote peloton van opdrachtgevers, ontwerpers en bouwers kan aansluiten bij de koplopers. 16.55 uur Nawoord 17.00 uur Afsluiting met een borrel

Klik hier voor programma en aanmelding

