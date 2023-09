Primeur: eerste CO2-negatieve gevelsteen

Vandersanden komt met de eerste CO 2 -negatieve gevelsteen onder de naam Pirrouet, dat bij het uitharden 60 kilogram schadelijke broeikasgassen opneemt. De steen bestaat voor 20 procent uit primaire grondstoffen, de rest afkomstig uit de reststromen van de staalindustrie. Daarmee vormt de steen een antwoord op de wens om steeds meer circulair en CO 2 -neutraal te bouwen.

Pirrouet wordt niet gebakken, maar hardt uit met behulp van CO 2 uit andere fabrieken. Tijdens het carbonatatieproces reageren de broeikasgassen met calciumhoudende materialen, waardoor carbonaten ontstaan. De stenen wordt dus niet meer gebakken in een gasoven en de permanente zorgt voor een harde kalksteenachtige steen die voldoet aan de Europese norm voor keramische gevelstenen.

Together to Zero

De steen bestaat voor 80 procent uit minerale reststromen: carbinox en stinox. Deze komen uit de staalindustrie. Op deze manier worden de reststromen op een duurzame manier opnieuw ingezet. De innovatie past voor Vandersanden in het duurzaamheidsprogramma ‘Together to Zero’.

CEO Rudi Peeters over de reis naar nul uitstoot: “Vandersanden wil in 2050 volledig CO 2 -neutraal zijn en dat komt met deze revolutionaire baksteen een hele stap dichterbij. We willen daarnaast anderen inspireren en roepen alle sectorgenoten op om samen toe te werken naar een neutrale voetafdruk. We dagen iedereen uit om zich bij deze belofte aan te sluiten.”

In het eerste kwartaal van 2024 komt Pirrouet uit op de Belgische en Nederlandse markt. Op een later moment brengt Vandersanden de steen uit op andere markten.