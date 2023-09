Circulair inductiesysteem krijgt bekroning

De inzet van hernieuwbare grondstoffen in het Hertalan Easy Cover (FR) circulair inductiesysteem van Carlisle Construction Materials BV is bekroond met de Rethink Awards 2023. De vakjury prees onder andere de terugneemgarantie voor gebouweigenaren en de innovatieve manier van bevestigen en verwijderen van de EPDM-dakbedekking.

De Rethink Awards 2023 worden tweejaarlijks uitgereikt voor duurzaamheidsprestaties ter bevordering van de circulaire economie, door het Rethink platform. Het platform werd opgericht door de Nederlandse Federatie van de Rubber- en Kunststofindustrie (NRK) en Plastics Europe. De vakjury in 2023, bestaande uit Marjan Minnesma van Urgenda, Rik van der Ploeg van Natuur & Milieu, Marc Spekreijse van Nationaal Groeifondsprogramma Circular Plastics NL en John Vernooij van Omrin besloot Carlisle Construction Materials BV als winnaar aan te wijzen.

Circulair en innovatief

Dat deed ze op basis van deze overtuiging: ‘Met een innovatieve manier van bevestigen en verwijderen van de EPDM-dakbedekking en een terugneemgarantie voor gebouweigenaren, kan Carlisle het materiaal na de levensduur verzamelen en opnieuw inzetten. Het getuigt van een vooruitziende blik op een toekomst waarin de grondstoffen steeds schaarser worden.’ De inzendingen voor de Rethink Awards werden beoordeeld door de vakjury op de vijf re’s van het rethink-programma: Renew (grondstoffen), Reduce (productie en product), Redesign (ontwerp en gebruik), Re-Use (hergebruik) en Recycle (inzameling en recycling).

De Rethink Awards 2023 worden tweejaarlijks uitgereikt voor duurzaamheidsprestaties ter bevordering van de circulaire economie, door het Rethink platform.

Terug in de keten

Benno Nijenhuis, een van de drivers van de circulaire visie binnen Carlisle Construction Materials BV nam de award in ontvangst. Nijenhuis reageerde enthousiast: “De Rethink Award dient als schakel tussen het marktsegment waarin wij commercieel opereren en de noodzakelijke industriële kant van ons bedrijf. Circulariteit gaat vooral om de vraag wat er in de toekomst gebeurt met jouw product. Hoe krijg je die als grondstof weer in je keten? Vandaar dat de award ook een stuk waardering is voor onze R&D en collega’s die zich bezig houden met de toepassing van de innovaties.”

Benno Nijenhuis, links: "Circulariteit gaat vooral om de vraag wat er in de toekomst gebeurt met jouw product."

Bijdragen aan betere wereld

De vraag naar materialen uit de rubber- en kunststofindustrie neemt toe, maar de zorg over de impact op het milieu en klimaat ook. De Rethink Awards 2023 belonen oplossingen die antwoord geven op de vraag: hoe kunnen we rubber en kunststof zo produceren, gebruiken en verwerken dat ze bijdragen aan een betere wereld? En welke innovaties zijn er dan nodig om te versnellen naar een circulaire economie. Hier lees je meer over de Rethink Awards 2023.