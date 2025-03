Duurzaam Gebouwd Talks: durf te dromen over circulair bouwen

Mis het niet! In deze aflevering van Duurzaam Gebouwd Talks draait het allemaal om versnellen in circulair bouwen. Noodzakelijk, want de resultaten van de ICER-rapportage liegen er niet om. Wietse Walinga praat daarom met Jim Teunizen (Alba Concepts), Johan Mellegers (Biobased Nederland) en Ingrid Hulshoff (Achmea Real Estate), over hoe het rapper kan.

In de podcast kom je erachter wat de probleemstelling is, de oplossingen en de droom. Versnellen zit hem onder andere in meer en beter inzicht bieden, laat Jim weten. “Door te sturen en te verbeteren. Dat zit op productniveau en op gebouwniveau. Dat inzicht hebben we nog niet goed genoeg. Tegelijkertijd zijn er meer toetreders in de markt.” Ook noemt hij dat er nog rare kronkels lopen als het gaat om bijvoorbeeld circulair inkopen en uitvragen. “Wij komen nog steeds rare indicatoren of waardes tegen.”

Uit de startblokken

Dat wil niet zeggen dat de bouw- en vastgoedsector nog in de startblokken staat als het gaat om circulair bouwen. Ingrid: “Als ik kijk naar onze pijplijn hebben we mooie mandaten van pensioenfondsen gekregen, om te investeren in nieuwbouw. En 25 procent bestaat al uit biobased bouwen of houtbouw.” Om doelstellingen te halen moeten er wel voldoende circulaire producten beschikbaar zijn.

Businesscase voor producenten

Hierop reageert Johan over de businesscase voor producenten: “Als een gebouw voor 75 of 100 jaar staat, verlangt een circulaire businesscase een langetermijnvisie. In het aanbod is prijs belangrijk, en om die naar beneden te krijgen moet je opschalen. Dat zie ik gebeuren, met name in gebouwen waar men kijkt naar flexibiliteit, bijvoorbeeld in zorgvastgoed of retail.”

Focus op CO2-reductie

Kan wet- en regelgeving een oplossing zijn om circulariteit te versnellen? Jim denkt dat dit kan versnellen, maar voordat het ergens staat opgeschreven duurt het wel even. Dus vind ik dat we raamwerken als Het Nieuwe Normaal (HNN) en EU Taxonomie moeten gebruiken. Dit kun je vertalen naar wetgeving.” Daarop reageert Ingrid zegt dat de focus moet liggen op de CO 2 -reductie. “Nu is hier nog te weinig wet- en regelgeving voor. Het sturen op een CO 2 -norm is relevant en het is mooi dat vanuit acht beleggende partijen in de markt het initiatief komt om daartoe te komen.”

Meer circulaire uitvragen

En dan de droom. Waar gaan we naartoe, denken de deelnemers aan de podcast? Jim: “Dan is de waardering van circulariteit anders. Het gaat uiteindelijk ook om knaken in de circulaire bouweconomie. Financiële systemen zijn in 2030 gekanteld, dat deze manier van bouwen gefaciliteerd wordt.” Johan vult aan: “We zien al positieve ontwikkelingen rondom uitvragen van de overheid op dit thema. Dat merken we vanuit Biobased Nederland en de achterban. Hoewel het nu nog niet snel genoeg gaat, ontwikkelt zich dit in 2030 sneller door. Dus ik ben positief.”

Bekijk de podcast hierboven of speel de audio-versie af op Spotify.