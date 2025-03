Circular Award voor Fryske Vezelhennepdeal

De Fryske Vezelhennepdeal heeft tijdens de Nationale Conferentie Circulaire Economie een Circular Award gewonnen.

De Fryske Vezelhennepdeal ontving de Circular Chain Award 2025, tijdens de Nationale Conferentie Circulaire Economie die in Leeuwarden plaatsvond. De vakjury is unaniem enthousiast over de Fryske Vezelhennepdeal. Dit project brengt productie en afname van biobased bouwmateriaal op een, volgens de jury, uniek manier samen en is een voorbeeld van een sterke regionale samenwerking. Verschillende partijen uit de keten – van boeren tot bouwers en woningcorporaties – werken hier succesvol cross-sectoraal samen.

De Fryske Vezelhennepdeal is in oktober 2024 door meer dan 30 partijen ondertekend, waaronder Friese woningcorporaties, bouwbedrijven, ontwikkelaars en overheden. De deal moet ervoor zorgen dat deze partijen de komende jaren kiezen voor Friese vezelhennepisolatie, voor de komende drie jaar in ten minste 1.000 bouw- en renovatieprojecten in Friesland. Naast het bieden van kansen voor duurzaam en biobase bouwen, zorgt de deal ook voor de versterking van de regionale economie en de ondersteuning van het agrodomein in Friesland.

Volgens de ondertekenaars biedt de toepassing van vezelhennep veel maatschappelijke voordelen, waaronder een lagere CO 2 -uitstoot, koelere woning in de zomer, verbeterde gezondheid in de woning en een positieve impact op de biodiversiteit. Tegelijkertijd zorgt de overeenkomst voor het beperken van extra vervoersbewegingen in transport en creëert het meer werkgelegenheid in de regio. Dit maakt de deal tot een belangrijk voorbeeld van duurzaam bouwen en draagt bij aan de bredere transitie naar een circulaire economie.

Jury

De vakjury vond dat De Fryske Vezelhennepdeal aangeeft hoe succesvol circulariteit kan zijn en wat de circulaire economie voor Nederland kan betekenen. In de jury zaten dit jaar met onder anderen staatssecretaris Chris Jansen van Infrastructuur en Waterstaat, burgemeester Sybrand van Haersma Buma van Leeuwarden en gedeputeerde Friso Douwstra van de provincie Fryslân.