NMD verduidelijkt hergebruik en losmaakbaarheid

De Stichting Nationale Milieudatabase (NMD) publiceerde een toelichting over hoe hergebruik en losmaakbaarheid worden meegenomen in milieuprestatieberekeningen van bouwwerken, zodat de bepalingsmethode ruimte biedt voor circulaire strategieën.

De toelichting gaat in op het onderscheid tussen twee vormen van hergebruik, te weten voorzien en onvoorzien gebruik, dat wordt gemaakt in de Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken. Dit is de uniforme meetmethode om de milieuprestatie van bouwwerken eenduidig, controleerbaar en reproduceerbaar te maken. Voorzien gebruik gaat over het hergebruik van een bouwproduct dat vanaf het ontwerp wordt meegenomen en dus is vastgelegd in de milieudata, met behoud van functie en kwaliteit. Dit wordt in een milieuprestatieberekening uitgedrukt met de kwaliteitsfactor K. Onvoorzien gebruik gaat over bouwproducten die een tweede leven krijgen zonder dat dit vooraf in het ontwerp, en dus in de milieudata, is vastgelegd. Dit wordt in een milieuprestatieberekening gewaardeerd met de hergebruiksfactor H.

Daarnaast gaat de toelichting in op hoe losmaakbaarheid wordt meegewogen in scenario’s voor het einde van de levensduur van bouwproducten. Zo maakt losmaakbaarheid het mogelijk om bouwproducten en materialen zonder schade te demonteren en opnieuw toe te passen. Hiermee biedt de Bepalingsmethode ruimte voor circulaire strategieën, zoals terugnamegaranties, waarbij producenten de verantwoordelijkheid nemen voor hergebruik of recycling van hun eigen producten.

LCA-methodiek

De toelichting is bedoeld voor professionals, zoals deskundigen die werken met de levenscyclusanalysemethodiek (LCA-methodiek), ontwerpers, dataleveranciers en beleidsmakers, die werken met milieudata en circulaire strategieën. De toelichting moet hen namelijk helpen hergebruik en losmaakbaarheid eenvoudig toe te passen binnen de LCA-methodiek. De toelichting is te vinden en te downloaden op de site van Stichting NMD en is opgesteld door Lotte Verheul (Stichting NMD), in samenwerking met Pieter Lieffering (Stichting NMD), Jeannette Levels van ingenieursbureau LBP|Sight) en Peter Kuindersma van onderzoeksinstituut Ingenii Bouwinnovatie.