Voorbeeldenboek voor circulaire inspiratie

Een inspirerend overzicht van innovatieve circulaire producten en diensten: die zijn te vinden in het Circulaire Inspiratieboek dat W/E adviseurs uit heeft gebracht in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De publicatie werd op 6 februari ten doop gehouden tijdens het Duurzaam Gebouwd Congres.

In 2050 is de gebouwde omgeving circulair: dit is de ambitieuze opgave van de Transitieagenda Circulaire Bouweconomie. Maar hoe ga je daarmee aan de slag, circulair bouwen? Welke producten en diensten kies je, en op welke circulaire strategieën zet je in? Gelukkig kan er ook nu al veel. Het aanbod van circulaire producten en diensten neemt rap toe.

Catalogus

Stichting W/E adviseurs heeft daarom, in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), een inspirerend overzicht van circulaire voorbeelden samengesteld, nu te vinden op deze pagina.

Dit Inspiratieboek is een voorloper van een meer volledige online producten- en dienstencatalogus, die dit jaar beschikbaar zal komen.

Hoe besluit je of een product of dienst circulair is? Daarvoor gebruikt W/E een set van vijf circulaire strategieën.

Benut wat beschikbaar is Gebruik hernieuwbare materialen Minimaliseer milieu-impact Creëer voorwaarden lange cyclus Creëer voorwaarden toekomstige cycli

Door deze vijf strategieën kunnen we het grotere doel – voorraden in een gesloten kringloop houden - hanteerbaar maken. Ga maar na: wat gebeurt er als u beschikbare materialen, die nu als afval worden verwerkt, zou hergebruiken? Dan voorkomt u dat u primaire grondstoffen moet gebruiken, en voorkomt u schadelijke emissies. Of wat gebeurt er als u ervoor zorgt dat een gebouw adaptief is, en dat het daardoor een zeer lange levensduur heeft? Ook dan hoeft u minder primaire grondstoffen te gebruiken, en creëert u ook minder afval en schadelijke emissies.

Voorbeelden

De voorbeelden in het boek betreffen bijvoorbeeld verlichting, liften, gevels, installaties, natuurlijke materialen maar ook inspirerende voorbeelden uit de GWW-sector, zoals een circulair viaduct, innovatieve steenmengsels, of een meer circulaire manier van waterzuivering. Bij diensten kunt u onder meer inspirerende voorbeelden van product-as-a-service vinden. Denk bijvoorbeeld aan de Mitsubishi M-Use, lift als een dienst, of het welbekende licht als een dienst, onder andere af te nemen bij Philips. Maar ook vindt u in het boek een circulaire weg-as-a-service van Dura Vermeer.

Heeft u een innovatief en inspirerend product of dienst, dat absoluut een plekje moet krijgen in de online catalogus? Neem dan contact op met Dora Vancso op.