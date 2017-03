In Teuge komt Europa’s eerste 3D-geprint gebouw met zero footprint

In het Gelderse Teuge start in september het eerste 3D-geprinte gebouw van Europa: De Vergaderfabriek. Het printen van dit gebouw neemt slechts 10 dagen in beslag.

De Vergaderfabriek is een initiatief van De Slaapfabriek uit Teuge en Centre4Moods. Door dit gebouw met 3D-printen te bouwen is er – in vergelijking met de traditionele bouw – sprake van 40% minder CO 2 en 70% minder afval.

Komende maanden proeffase

Voordat het printen van het gebouw start, vindt de komende maanden eerst een proeffase plaats. “Dit is een veelomvattend traject”, laat Arvid Prigge van Centre4Moods weten. “Samen met de TU/e onderzoeken we de validatie van grondstoffen zoals beton. Aan de hand van bijvoorbeeld krachtberekeningen willen we de consistentie weten.” Daarnaast wil het consortium deze proeffase gebruiken om te onderzoeken welke installaties en vormen van isolatie mogelijk zijn bij het 3D-printen. “Om dit te bereiken, dagen we elkaar als consortiumleden uit om tot de beste innovaties en oplossingen te komen. Zo denken we aan schelpen als isolatiemateriaal, maar dit wordt de komende paar maanden zeker.”

Gemeentelijke steun voor consortium