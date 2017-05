'Totaalconcept voor energieneutrale woningen'

Een samenwerking tussen Sustainer Homes en Intersteel brengt een totaalconcept voor alle deur-, raam- en veiligheidsbeslag voor toekomstbestendige woningen op de markt.

“We hebben intensief meegedacht om tot de beste en meest consistente toepassingen te komen”, vertelt Project Adviser Maarten ter Horst bij Intersteel over de ontwikkeling. “De Living Black modellijn bleek ruimschoots aan alle wensen te voldoen en biedt voor ieder wat wils.” De keuze van Sustainer Homes voor Intersteel werd mede bepaald door ontwerpen en materialen die zijn toegespitst op duurzame woningen.

Energieneutraal met standaard pv

“Dat voldoet volledig aan onze wensen”, onderschrijft algemeen directeur Gert van Vugt van Sustainer Homes. “Onze woningen zijn duurzaam en kwalitatief hoogstaand tot in de kleinste details.” De woningen stoten ruim 90% minder CO 2 uit ten opzichte van de reguliere bouw in staal en beton. De huizen zijn minimaal energieneutraal en wekken energie op met standaard inbegrepen pv-cellen.

De woningen worden gebouwd op basis van CNC-gefreesde houten modules die de bouwstenen vormen voor de realisatie van vrijwel elk denkbaar gebouw. Voorbeelden van de verschillende woonvormen zijn te bekijken via de website van Sustainer Homes.