18 bedrijven in nieuw concept voor gestapelde woningen

Samen met 17 co-makers heeft bouwbedrijf Trebbe een samenwerkingsovereenkomst gesloten voor zijn concept voor gestapelde woningbouw. Ze passen dit concept voor het eerst toe in de Nieuwegeinse wijk Blokhoeve, waar een appartementencomplex met 108 woningen komt.

Het concept HoogWonen biedt in de basis een compleet appartementencomplex. Met de verdere uitwerking startte Trebbe begin 2016. Inmiddels is HoogWonen volledig uitgewerkt in 2 verschillende types:

Galerijontsluiting

Centrale ontsluiting

Beide types beschikken over verschillende afwerkingsniveaus en duurzaamheidsscenario’s. Beide typen schikken over energielabel A, met een EPC-waarde van. Daarnaast is elk appartement voorzien van CO 2 -gestuurde ventilatie en een CW5-verwarmingsketel.

17 partijen co-makers

“Ik ben er trots op dat we deze mijlpaal hebben behaald”, laat directeur Rob van der Jagt van Trebbe West weten. “Ik ben ervan overtuigd dat we met deze 17 zorgvuldig geselecteerde partijen een stevige basis voor HoogWonen hebben gelegd.”

Het gaat hierbij om de bedrijven JB Groep, Van der Sluis Woningbouw, Certacon, Tuijps Groep, Peutz, Pieters Bouwtechniek, Buro BOOT, Van den Pol Elektrotechniek, De Hoop Pekso, Vlassak Betonbedrijf, H. ten Brinke & Zn, Kumij, Rollecate, Schindler Liften, Mastum Daksystemen en Th. Wouters Totaalafbouw.

Kwaliteit gebouwen voortdurend optimaliseren

Door met vaste partners te werken, verwachten alle partijen dat ze de kwaliteit van de gebouwen voortdurend optimaliseren. Daarnaast geldt efficiënter werken als een belangrijk na te streven doel, met een optimale prijs-kwaliteitverhouding als resultaat. “Voor ons dit de meest duurzame vorm van samenwerking”, zegt Wilco ten Brinke van HTB Constructie.

Ook Peutz-directeur Jérôme Eijsackers is blij met deze samenwerking. "Uit ervaring weten we dat langdurige en intensieve samenwerking tussen bouwpartijen leidt tot de beste resultaten. Samen ben je meer dan de som der delen. Je leert van elkaar en houdt elkaar scherp."