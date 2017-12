110 starterswoningen in 5 maanden gebouwd

Woningcorporatie De Alliantie en het flexibele woonconcept Nezzt hebben in 5 maanden tijd gezorgd voor 110 sociale-huurwoningen aan de Louwesweg in Amsterdam.

Het gaat hierbij om 88 eenpersoonsstudio’s en 22 tweepersoonsappartementen, die gezamenlijk het woonproject ‘Karmijn’ vormen. Deze woningen blijven minimaal 10 jaar staan.

De Nezzt-woningen zijn ontworpen in samenwerking met SVP-architecten. “Samen met SVP en De Alliantie wilden we een nieuwe standaard neerzetten voor flexibele woningbouw”, vertelt Nezzt-directeur Bas de Haan. “Deze woningen bieden een prettige en comfortabele leefomgeving aan nieuwe bewoners op een andere locatie. Dat is niet alleen winst voor het milieu, maar voor alle betrokken partijen.”

Grote behoefte aan betaalbare woningen

De woningen zijn bedoeld voor starters en statushouders. “De behoefte aan betaalbare huurwoningen in Amsterdam is ontzettend groot”, geeft regiodirecteur Eddo Rats van De Alliantie aan. “Samen met de gemeente zoeken we daarom bovenop de al geplande nieuwbouw continu naar extra locaties waar we voor statushouders betaalbare en kwalitatief goede woningen kunnen realiseren, zonder dat dit ten koste gaat van andere woningzoekenden. We waren op zoek naar een manier om snel woningen te bouwen zonder in te leveren op het woonplezier en -comfort van onze toekomstige huurders. Dat is met dank aan alle partners gelukt en maakt dat ik erg trots op dit project ben.”

Integratie en interactie bevorderen

Om de integratie van de statushouders en interactie tussen de bewoners onderling te bevorderen, heeft de Alliantie het beheer van het gebouw uit handen gegeven aan jongerenhuisvester Socius, die hen stimuleert om met elkaar activiteiten te ondernemen en zelf regie te pakken op hun woonomgeving.

Karmijn is het eerste van 2 grote projecten, die De Alliantie en Nezzt in korte tijd opleveren in Amsterdam. Begin 2018 worden aan de Van Lohuizenlaan nog eens 81 woningen voor dezelfde doelgroepen opgeleverd. Nezzt is een woonconcept van bouwbedrijf De Meeuw, dat gespecialiseerd is in flexibel bouwen.