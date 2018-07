Platform voor innovatie Dudoc Parkstad opent deuren

De eerste Dudoc-vestiging in Nederland wordt binnenkort geopend. Dudoc Parkstad is een platform voor innovatie. Duurzame bedrijven wereldwijd kunnen hier hun innovatieve producten en designs introduceren. Het is tevens een plek om mensen te inspireren en samen te brengen rondom duurzaamheid.

Dudoc Parkstad is onderdeel van Dudoc Vancouver, een platform voor innovatieve Europese bedrijven die toegang willen tot de Noord-Amerikaanse markt aan de westkust.

Dudoc is een fysieke plek waar men toegang krijgt tot diverse duurzame innovaties, benadrukt Chief Innovation and Sustainability Officer Dirk van der Ven. “Een plek waar we innovaties samenbrengen. We werken daarbij concreet samen met lokale partijen aan de verduurzaming van de stad. Bovendien zijn we actief met het creëren van een sociaaleconomische basis en het ontwikkelen van een community. Daarnaast houden we ons bezig met de herontwikkeling of ontwikkeling van onroerend goed om, die sociaal economische ontwikkeling waar te maken en technische, financiële, economische en sociale innovaties samen te brengen. We bekijken het vanuit een holistisch oogpunt. Het gaat veel verder dan de techniek bij de klant brengen of andersom.”

Voeten op de vloer

De achterliggende gedachte van de Dudoc’s is ‘voeten op de vloer en handen uit de mouwen’. “We delen onze visie over klimaatverandering, veiligheid en stedelijke ontwikkeling wereldwijd op diverse podia. Met de projecten binnen Dudoc zijn we echter meer praktisch bezig.”

Dudoc Parkstad faciliteert een fysieke showroom, diverse werkplekken, vergaderfaciliteiten, marketing, promotie en sales. De functionele ruimtes zijn onder meer geschikt voor duurzame innovators, architecten, experts uit de bouwindustrie, vastgoedprofessionals en studenten.

Duitsland en Canada

Deze werkwijze vindt nu ook al plaats op andere Dudoc-locaties in Duitsland en Canada. Dudoc Parkstad wordt de vierde Dudoc-vestiging. Dirk: “Dudoc Hamburg draait alweer een tijdje en er is ook een Dudoc-locatie in Toronto. We zijn oorspronkelijk in 2014 gestart in Vancouver. Dudoc Vancouver brengt de beste duurzame Europese innovaties samen voor de Noord-Amerikaanse markt. Dudoc Parkstad wil innovaties juist toegankelijk maken voor de Nederlandse markt.”