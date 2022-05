Oplevering eerste woningen van unieke concept Buurblok

De eerste Buurblok-woningen in Nederland zijn een feit. Tijdens een feestelijke bijeenkomst zijn afgelopen zaterdag de sleutels overhandigd van tien nieuwe huurwoningen in Leeuwarden (wijk Techum). Het sociaal verhuurbedrijf WoonFriesland least deze woningen van Buurblok en verhuurt ze aan zijn huurders.

In Buurblok komen wonen, onderhoud, vervoer en energie samen als dienst. Buurblok combineert de duurzame, comfortabele droogstapelwoningen van Dijkstra Draisma met een energiepakket van Wocozon. De corporatie least de woningen voor een vaste prijs. Bij dit bedrag hoort ook het volledige onderhoud en elektrisch deelvervoer voor de huurders.

Roland van der Klauw en Biense Dijkstra overhandigden zaterdag namens Buurblok een symbolisch grote sleutel aan Sigrid Hoekstra, directeur-bestuurder van WoonFriesland. Zij overhandigde vervolgens de huissleutels van de toen woningen aan de nieuwe bewoners.

Lage middenhuur

Met de sleuteloverdracht is de eerste Buurblok-wijk een feit. “We zijn er trots op dat deze nieuwe woningen in Leeuwarden nu door een enthousiaste groep huurders in gebruik worden genomen”, aldus Biense Dijkstra, directeur van Bouwgroep Dijkstra Draisma. Samen met Stichting Wocozon is hij de initiatiefnemer van het vernieuwende woonconcept. Dijkstra: “We willen het toenemende woningtekort terugdringen door woningcorporaties te helpen om op een betaalbare manier hun woningambities te bereiken en hun huurders comfortabele, gezonde woningen te bieden.”

Sigrid Hoekstra, directeur-bestuurder van WoonFriesland is blij met de realisatie van de nieuwe woningen: “Wij hebben als motto ‘gewoon doen’. Met Buurblok kunnen we een nog grotere bijdrage leveren aan de verduurzaming en het oplossen van het woningtekort. Met Buurblok zetten we iets nieuws in Nederland neer: een combinatie van leasen, sociale en technische innovatie. We voegen daarnaast extra woningen toe in de lage middenhuur, waar veel vraag naar is.”

Compleet pakket

In Leeuwarden pronken ook twee nieuwe elektrische deelauto’s bij de woningen, die de bewoners kunnen reserveren via een speciale app. “De energietransitie is niet alleen een technische transitie, maar voor een groot deel ook een sociale transitie”, vertelt Roland van der Klauw, directeur van Stichting Wocozon. “Het gebruik van volledig elektrisch deelvervoer sluit hier goed op aan. Dit concept van Buurblok is echt uniek.”

De betrokken bewoners werden zaterdagochtend rondgeleid door hun nieuwe woning en kregen uitleg over de innovatieve systemen. Zo zijn de huizen aangesloten op een duurzaam blokwarmtenet en de extreem energiezuinige huizen worden met één warmtepomp verwarmd. Alle huurhuizen hebben zonnepanelen op het dak die stroom én warmte opwekken. Onder het genot van Friese oranjekoek werden vervolgens de sleutels officieel overgedragen en konden de bewoners aan de slag om van Buurblok hun thuis te maken.

Bron: Persbericht Buurblok

Op de foto (door Iris Nauta) van links naar rechts: Sigrid Hoekstra, Roland van der Klauw, Biense Dijkstra en de nieuwe bewoners.