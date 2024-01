Het circulaire, biobased en industriële woonconcept Aer van Dura Vermeer vormt een antwoord op het woningtekort in Nederland. Het is een grondgebonden woning in houtskeletbouw, met een multifunctionele geprefabriceerde 3D-module als kern en een flexibele plattegrond.

Eerder gaven we op Duurzaam Gebouwd al een update over de maatschappelijke opgave rondom woningbouw. De ontwikkeling van Aer moet een oplossingsrichting vormen voor het tekort aan geschikte woningen in Nederland. Het sluit aan op de duurzaamheidsstrategie ‘Op naar Net Zero’, waar we Lizzy Butink van Dura Vermeer over interviewden.

Andere blik

Ahmed Assad, manager conceptueel bouwen bij Dura Vermeer, licht de opgave toe: “We staan voor een maatschappelijke uitdaging in Nederland als het gaat om het tekort van betaalbare woningen. We keken met een andere blik naar het bouwen van woningen en naar de inrichting van onze eigen bedrijfsprocessen.” Volgens Ahmed wordt regelgeving bepalender, wat vraagt om aanpassingsvermogen en een flexibele bouwoplossing van de toekomst: “Daarom heeft Aer één multifunctionele geprefabriceerde compacte 3D-module als kern en talloze mogelijkheden voor de gevels en indeling van de woning.”

Virtual Factory

De gezinssamenstelling in Nederland is gemiddeld steeds kleiner geworden, waardoor standaard plattegronden niet op de vraag aansluiten. Ahmed: “Dit toetsen we uitgebreid bij woningcorporaties en beleggers. Zo is er voor Aer een aantrekkelijke plattegrond gecreëerd en bouwen we alleen wat nodig is.” De constructie is damp-open, opgebouwd uit natuurlijke materialen en een innovatieve installatie moet de basis leggen voor comfort en gezondheid.

Met Aer maakt Dura Vermeer de stap van lineaire naar circulaire woningbouw. De wijze van productie wordt er ook volledig op aangepast: meer digitalisering en ketensamenwerking. En de introductie van 'Virtual Factory' moet het antwoord vormen op toekomstbestendige industrialisatie. Volgens Ahmed worden woonconcepten vertaald naar enen en nullen: “Op deze manier kan er worden ‘gecommuniceerd’ met iedere fabriek of machine: datagedreven, parametrisch en file-to-factory. Door eerst digitaal te bouwen ontstaat er inzicht in materiaalgebruik, kosten, transport en milieu-impact. Zo garanderen we betaalbaarheid, flexibiliteit én kwaliteit, volledig conceptueel gebouwd.”