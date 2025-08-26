Elkaar versterken bij conceptueel bouwen

De vraag is: hoe zorgen we ervoor dat gemeenten, ontwikkelaars, conceptaanbieders en de toeleverende industrie elkaar écht versterken bij conceptueel bouwen? Tijdens de komende Alba Academie op dinsdag 2 september van 15:30 tot 18:00 uur gaan partijen hier samen mee aan de slag.

Gedurende het event komen inspirerende praktijkvoorbeelden en verhalen uit de keten naar voren. Ook wordt de stap naar actie gezet, met een interactieve werksessie die helpt om knelpunten en kansen in de eigen praktijk scherp te zien.

Het programma is als volgt:

15:30 – 16:00 Ontvangst en introductie door Netwerk Conceptueel Bouwen

16:00 – 16:30 Keynote DOOR Architecten, Flourish en HoogOver

16:30 – 17:10 Interactieve werksessie

17:10 – 18:00 Actie en verbinding

Wil je alvast meer weten van het thema? Lees later deze week de blog geschreven door Djordy van Laar over hoe conceptueel bouwen vraagt om een cultuurverandering. Aanmelden voor de Alba Academie kan door een mail te sturen naar dit mailadres.