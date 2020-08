Training Contracteren van circulariteit en CO2-reductie in de bouw en infra

Wat verstaan we precies onder circulariteit? Wat is een MKI-score? Hoe kan concrete toepassing van deze begrippen in contracten helpen om eenduidigheid te creëren in de markt van duurzame bouw en infra? Deze training wordt georganiseerd om toepasbare kennis te krijgen over de wijze waarop de eisen van circulariteit en CO 2 -reductie worden verwerkt in een (RAW) bestek of UAV-gc contract volgens de methode van Bouwcirculair.

Doelgroep voor deze training: opdrachtgevers die hun beleidsdoelstellingen rondom circulariteit en CO 2 -reductie doelmatig vorm willen geven in realisatie en beheercontracten. En ook opdrachtnemers die gezamenlijk met de opdrachtgevers deze doelstellingen verder willen vormgeven en meer grip willen krijgen op de invulling van duurzaamheid in contracten. Aanmelden Doel Na de training weet de deelnemer: De basisbegrippen en uitgangspunten van circulariteit en CO 2 -reductie

-reductie De basisbegrippen en uitgangspunten van de RAW, UAV en UAV-gc

Hoe circulariteit te verwerken in een (RAW) bestek of UAV-gc contract volgens de methode van BouwCirculair

Hoe de circulariteits- en CO 2 -doelstellingen, welke zijn vastgelegd in een bouwcontract, tijdens de uitvoeringsfase worden behaald De training is gericht op de ‘hoe’ en de ‘doe’ vraag. Na de training heeft de deelnemer de juiste handvatten om circulariteit vorm te geven in de praktijk door middel van een bouwcontract. Doelgroep Opdrachtgevers die hun beleidsdoelstellingen rondom circulariteit en CO 2 -reductie doelmatig vorm willen geven in realisatie en beheercontracten

-reductie doelmatig vorm willen geven in realisatie en beheercontracten Opdrachtnemers die gezamenlijk met de opdrachtgevers deze doelstellingen verder vorm willen geven

Opdrachtnemers die vanuit hun eigen bedrijfsvoering willen bijdragen aan 100% circulariteit en CO 2 -reductie Programma Dagdeel 1 Inleiding Interactief spel

Introductie

Leerdoelen Circulariteit en CO 2 -reductie Wat is circulariteit?

Levenscyclusdenken Wat is de Milieu Kosten Indicator (MKI-waarde)? Wat zijn productbladen? Levenscyclusanalyse en Nationale Milieudatabase

Waarom circulariteit en CO 2 -reductie?

-reductie? Wat zijn de doelstellingen omtrent circulariteit en CO 2 -reductie?

-reductie? Wat zijn de uitdagingen omtrent circulariteit en CO 2 -reductie? Contracteren Bouworganisatie

Traditionele contractvorm UAV (RAW)

Geïntegreerde contractvorm UAV-gc

Aanbesteden van bouwcontracten

Contractbeheersing Dagdeel 2 Aanbesteden en contracteren van circulariteit Minimumeisen opnemen in Moederbestek

Proces, van initiatief tot oplevering

Aanmelden project

RAW bestekteksten en UAV-gc product- en proceseisen

Eisen voor circulariteit en MKI

Beste Prijs Kwaliteit Verhouding (BPKV) en circulariteit

Eigen verklaring

Contractbeheersing en informatieoverdracht Aantoonbaarheid MKI-waarde (projectcertificaat) Monitoring en rapportage Toetsing door Opdrachtgever (stop- en bijwoonpunten) Afsluiting Hoe nu verder, het toepassen in de praktijk

Gebruiksvereniging Bouwcirculair Door de training heen zal een casus worden behandeld zodat de deelnemer meegenomen wordt in het (denk)proces van opstellen contracten tot en met de realisatiefase. Tijd en Locatie Duur van de cursus 2 dagdelen , Tijdstip: maandag 28 oktober 9.00-13.00 uur en maandag 11 november, 9.00-13.00 uur

Locatie: in het midden van het land (wordt nog bekend gemaakt) Aanmelden Aantal deelnemers Minimum/maximum aantal deelnemers: 8/12 Voor meer informatie neem contact op met Dirkjan Bours via djbours@bouwcirculair.nl of 06-47436424.