Contentbooster deel 2: Whitepaper Framework voorbeeld cases en tips

Dat Contentmarketing een onmisbaar onderdeel is van je marketingstrategie anno 2018 is wel duidelijk. In de blogreeks Contentbooster deel ik tips en best practices met je die je concrete handvatten bieden om hiermee aan de slag te gaan. In deel 1 van de Contentbooster reeks heb ik je meegenomen in hoe je een waardevolle whitepaper maakt. Ook heb ik het gratis whitepaper Framework voor een succesvolle whitepaper met je gedeeld. Is dit allemaal nog een beetje abstract en te theoretisch voor je? In deze nieuwe blog heb ik een paar voorbeeldcases gemaakt en deel ik de do’s en don’ts voor het maken van een succesvolle whitepaper.

Auteur: Bibianne Kerkhoff

Deze blog verscheen eerder op BouwKennis.nl.

Case 1: Je bent een aannemer en bouwt nieuwbouwwoningen in de provincie Zuid- Holland.

In deze provincie mogen alleen nog nieuwbouwwoningen gebouwd worden zonder gasaansluiting. Jij als duurzame aannemer speelt hier al op in door gasloze energieneutrale woningen aan te bieden.

Belangrijk is om deze kennis en expertise te gaan delen met particulieren die graag nieuwbouw woningen willen bouwen. Wellicht weten deze niet dat dit de nieuwe eisen zijn.

Jij als aannemer kan hen ontzorgen door ze te informeren over deze nieuwe regelgeving en direct een oplossing te bieden voor het probleem: jouw gasloze energieneutrale woning.



Doel: Gasloze energieneutrale woning verkopen

Overkoepelend onderwerp: Beleidsverandering in provincie Zuid-Holland, er mag alleen nog gasloos gebouwd worden.

Invalshoek

Behoefte: Een nieuwbouwwoning

Vragen: Aan welke regelgeving moet mijn nieuwbouwwoning in Zuid-Holland voldoen? Welke energie eutrale mogelijkheden zijn er beschikbaar en welke past er bij mijn woning? Welke financieringsvormen zijn er?

Oplossing: Gasloze energieneutrale woning

Doelgroep: Particulieren die een nieuwbouw woning willen bouwen in de provincie Zuid-Holland.

Deelonderwerpen:

1. Wet- en regelgeving nieuwbouwwoningen in provincie Zuid-Holland

Subthema’s: Vergunningen, duurzaamheidseisen, bestemmingsplannen.

2. Energieneutrale mogelijkheden

Subthema’s: Isolatie, zonnepanelen, Smart oplossingen, warmtepomp, energieopslag.

3. Financieringsvormen

Subthema’s: Subsidie mogelijkheden, gunstige leenconstructies, bouwdepots

Let op: je eigen producten mogen hierin naar voren komen maar alle mogelijkheden moeten op een onafhankelijke en objectieve manier worden gepresenteerd. Ga ook in op belangrijke informatie die niet direct te maken heeft met jouw product. Hoe vaker jij je product noemt, hoe zwakker en ongeloofwaardiger.

Selecteer de deelonderwerpen heel bewust en bepaal binnen welke kader jij je verhaal verteld.

Case 2: Je bent een grote installateur in de provincie Noord-Holland en gespecialiseerd in all-electric oplossingen.

De gemeente Amsterdam heeft besloten dat de woningeigenaren van bestaande woningen tussen € 5.000,- en € 8.000,- subsidie kunnen krijgen om hun woning Nul Op de Meter (NOM)-woning of aardgasvrij te maken. Een flink bedrag waar jij graag een graantje van mee zou willen pikken.

Bewoners ervaren nu vaak allerlei belemmeringen, waardoor ze niet tot actie overgaan en aan jou de taak om ze hiervan te infomeren om de behoefte creëren en alle belemmeringen weg te nemen door bijvoorbeeld een stappenplan te maken hoe je een subsidie aanvraag doet.

Doel: Verkoop van jouw all-electric oplossingen betaalbaar maken en interessant voor particulieren.

Overkoepelend onderwerp: Nieuwe subsidieregeling in Gemeente Amsterdam voor bouw NOM of gasvrije woningen.

Invalshoek

Behoefte: Ik wil kosten besparen op mijn energie rekening.

Vragen: Hoe kan ik kosten besparen op mijn energie rekening? Wat is het verschil tussen NOM en gasvrije woning? Zijn de maatregelen omtrent NOM of all-electic oplossingen voor mij te betalen? Welke subsidies zijn er voor NOM of all-electric woningen? Hoe pak je een subsidieaanvraag aan? Welke oplossingen vanuit markt zijn er beschikbaar? Wanneer moet mijn woning gasloos zijn?

Oplossingen: Een NOM of all-electric woning

Doelgroep: Particulieren/VVE’s met een eigen woning in de gemeente Amsterdam.

Deelonderwerpen:

1. Marktschets gemeente Amsterdam

Subthema’s: ambities 20-30 jaar, rol particulier, wanneer je wat moet opleveren

2. Hoe kan ik kosten op mijn energierekening besparen zonder een extra investering?

Subthema’s: Energie rekening toelichten, Subsidie, aanvraagtraject

3. Welke oplossingen zijn er voor NOM- of aardgasvrije woningen?

Subthema’s: wat is het verschil tussen NOM, aardgasvrij en all-electic, welke oplossingen zijn er, welke oplossing is geschikt voor mij

Let op: behandel niet (alleen) je eigen producten maar wees onafhankelijk

Ik hoop dat deze blogs je hebben getriggerd en geïnspireerd om aan de slag te gaan met het creëren van waardevolle whitepapers! Wil je een keer sparren of loop je ergens op vast?

