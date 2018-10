'Ik ben Duurzaam Gebouwd'

Verduurzamen doe je niet alleen, dat doen we samen! Achter al onze klanten schuilen unieke verhalen over hun dromen en ambities. Deze succesverhalen van koplopers uit de sector delen we graag met jou, om te laten zien hoe Duurzaam Gebouwd je kan helpen in het realiseren van je ambities.





Onze visie is namelijk dat samenwerking het sleutelwoord is om met de transitie mee te groeien en de verduurzaming van de gebouwde omgeving een grote stap vooruit te helpen. De komende jaren zoeken verschillende partijen steeds mee toenadering zoeken tot elkaar en passen processen op elkaar aan. De traditionele verzuiling in de bouwbranche zal uiteindelijk verdwijnen, mede door de komst van branchevreemde nieuwkomers.

Als Duurzaam Gebouwd willen wij hierin een sleutelpositie innemen om deze traditionele werkwijze te doorbreken en alle schakels aan elkaar te verbinden. Hierdoor zal de sector kunnen samenwerken en tot gezamenlijke totaalconcepten komen die zijn toegespitst op gezondheid, comfort en kwaliteit.

#IkbenDG

Onder de noemer #IkbenDG deel je jouw verbondenheid met Duurzaam Gebouwd en onderschrijf je deze de missie: een duurzame bouw- en vastgoedsector. Samen met gelijkgestemden wil jij de traditionele werkwijzen doorbreken en bouwen aan een duurzame toekomst. Jouw project is doordacht, zit goed in elkaar en is toekomstbestendig. Jij helpt ook anderen op weg, om samen te gaan voor integrale samenwerking. Dat maakt ook jou Duurzaam Gebouwd. Want je wil de hele branche inspireren en motiveren.

Deel met #IkbenDG jou project, samenwerking, innovatie,kortom: jouw verhaal!

