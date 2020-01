Doekzonwering viert vijftiende verjaardag met steeds meer duurzaamheid

De viering van de vijftiende verjaardag van Fixscreen doekzonwering is meteen een goede gelegenheid om te vragen: hoe staat het met de duurzame ambities?

In 2005 bracht Renson Fixscreen windvaste doekzonwering op de markt. Ook na vijftien jaar heeft het product nog vele jaren voor de boeg, aldus woordvoerder Roel Berlaen. “Voortbouwend op de unieke eigenschappen van weleer, maar up-to-date met de noden van vandaag én de toekomst. Zo lanceerden wij recent Fixscreen Minimal, een volgende stap in de rijke Fixscreen-geschiedenis.”

Bij de lancering in 2005 onderscheidde Fixscreen zich in de eerste plaats op het vlak van windbestendigheid. Berlaen: “Als eerste doekzonwering in zijn soort, waarbij het doek bij het neerlaten vast ritst in twee zijgeleiders, nam de windvastheid in iedere positie in één klap een hoge vlucht. Het was ook mooi meegenomen dat sindsdien insecten geen schijn van kans krijgen om binnen te dringen, wanneer de ramen ’s nachts openblijven.”

“Dat de screens de meest efficiënte manier tegen oververhitting binnenshuis zijn, was toen al logisch. Nu komt daarbij duidelijk ook de duurzaamheid bovendrijven. Je draagt immers met airco verder bij aan de klimaatopwarming, terwijl buitendoekzonwering op een natuurlijke manier voor een aangenaam binnenklimaat zorgt. Je houdt namelijk de zon tegen waar het hoort: nog voor die het glas kan bereiken en het binnen te warm kan laten worden.”

In dit kader mag natuurlijk niet onvermeld blijven dat tegelijk met de BENG-eisen ook de zomerse opwarming binnenshuis een issue gaat worden. Daarover schreef Duurzaam Gebouwd al eerder: "De grenswaarde is maximaal 1,0. Overstijg je deze waarde, dan kun je aan de hand van een dynamisch simulatieprogramma alsnog aantonen dat het risico op oververhitting acceptabel blijft. De grenswaarde voor de Gewogen Temperatuuroverschrijding (GTO), conform vastgestelde uitgangspunten voor de berekening, wordt gesteld op 450 uur. De eis geldt alleen als er geen actieve koelvoorziening is, zoals een warmtepomp die ook kan koelen of een airco." De invoering op 1 juli 2020 is onlangs overigens uitgesteld naar 1 januari 2021.

Koeling

“Men focust bij nieuwbouw en verbouw", vervolgt Berlaen, “altijd eerst op isolatie en luchtdicht bouwen om energiezuinig te kunnen wonen, maar dat brengt ook met zich mee dat de warmte die binnenkomt ook niet meer naar buiten kan. Vandaar dat oververhitting binnenshuis een steeds vaker voorkomend probleem wordt en we ons tegenwoordig bijna meer moeten afvragen hoe we energiezuinig kunnen koelen dan verwarmen.”

“Ideaal is om deze zonwering te combineren met onze nachtkoeling: grote inbraak- en insectenwerende raamroosters, waarmee je op een volkomen natuurlijke en duurzame manier de binnentemperatuur op warme dagen tot 10°C kan laten dalen. En dan heb ik het enkel over het effect van zonwering. Met koelere nachtlucht erbij kan dat zelfs gaan tot 15° winst binnenshuis. En dat dus zonder extra energieverbruik.”

De hoge windvastheid van Fixscreen (tot 130 km/u) maakt verder dat deze ook een veel langere levensduur hebben, om nog een duurzaam voordeel te noemen. Ook bij de grotere raampartijen van tegenwoordig, tot wel 22 m², is Fixscreen zonder zorgen bruikbaar en effectief. Dat bleek wel bij een luxe villa in Vlaanderen (foto boven), waar de eigenaren na een paar jaar de hitte in huis beloten te bestrijden met Fixscreen.

Het bleek de juiste ingreep om het op warme dagen binnenshuis toch aangenaam fris te houden. “Vooral op de bovenverdieping werd het al gauw te warm zodra de zon opkwam. Ik heb er een kamer uitgerust als ruimte voor de sportlessen die ik geef en daar was het met het grote raam sowieso al moeilijk om de zon te weren”, doet de vrouw des huizes haar verhaal. “Zelfs de lage ochtendzon maakte deze ruimte in een mum van tijd te warm om op een aangename manier te kunnen sporten en daar schrok ik toch wel van.”

“Deze eigenaren”, vertelt installateur Luc Boonen, “waren zich bij de keuze voor zonwering heel bewust van het esthetische aspect van hun woning. Daarom gingen ze op zoek naar een oplossing die de aanblik van hun gevel in ere kon houden. En dat bleek de nieuwe generatie windvaste doekzonwering (Fixscreen Minimal) met slankere zijgeleiders en subtielere doekkasten voor grote ramen als deze.”

“Nu blijft het zelfs op hete zomerdagen aangenaam in huis”, vervolgt de eigenaresse. “Afgelopen zomer noteerde ik op een bepaald moment 26 graden binnen bij een buitentemperatuur van 33 graden. Mijn klanten die komen sporten zijn alvast heel aangenaam verrast. Om dan nog maar te zwijgen van het grote voordeel dat je dankzij de transparantie steeds het zicht naar buiten blijft behouden.”

Materiaalgebruik

Wat betreft het gebruik van materialen en het terugdringen van het gebruik van grondstoffen is Fixscreen goed met zijn tijd meegegaan. Berlaen: “Het terugdringen van materiaalgebruik is één van de focuspunten van onze R&D-afdeling. Aluminium is sowieso een heel interessante grondstof op het vlak van duurzaamheid. Niet alleen omwille van z’n lange levensduur, maar ook omwille van de grote graad van recyclebaarheid. Vandaar ook dat onze producten beschikken over het AluEco-certificaat beschikken, een waarborg voor een hoogwaardig en duurzaam gebruik in een marktconforme reclyceketen.”

Het design draagt nog eens bij aan deze ontwikkeling, waarbij ook de afwerking en het inbouwen worden meegenomen en -gewogen. Berlaen: “Tegenwoordig kan doekzonwering onzichtbaar in elke gevel ter wereld ingebouwd worden, ongeacht de bouwwijze. Met de komst Fixscreen Minimal namen we een volgende grote stap. We zijn op zoek gegaan naar de limieten op het vlak van minimalistisch design. Ook voor vliesgevels en na-installatie op bestaande minimal windows is er daarmee voortaan een uiterst geschikte duurzame en hoogkwalitatieve oplossing”, besluit Berlaen.

Ondertussen gebeuren in de villa, gelegen tussen Mechelen en Leuven, opmerkelijke zaken. Op de bovenverdieping werd het tot dusver nog niet te warm. De eigenaresse: “Integendeel: in de lente moet ik de screens bij momenten zelfs omhoog doen, omdat het er te fris werd en ik de zon net wel binnen wilde hebben om mee te helpen het huis opwarmen. Dat is het voordeel van deze screens. Je bedient ze perfect naar eigen wens.”