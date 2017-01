TKI-projecten online te zien

Auteur: Tim van Dorsten

Tijdens haar nieuwjaarsbijeenkomst heeft TKI Urban Energy haar projectenwebpagina officieel gelanceerd: TKI-UrbanEnergy.nl/Projecten.

2016 betekende het eerste jaar van TKI Urban Energy: het Topconsortium voor Kennis en Innovatie binnen de Topsector Energie. “We hebben een forse stap gezet in het bewustzijn over het belang van een energietransitie”, legde voorzitter Teun Bokhoven uit. “Ons doel is om gas uit te faseren, maar dit zorgt wel voor een grote impact voor gezinnen.”

€ 17,5 miljoen subsidie

Voor 2017 kunnen diverse partijen in 5 verschillende programmalijnen beroep doen op in het totaal € 17,5 miljoen aan subsidie, die TKI Urban Energy kan besteden. Enkele projecten passeerden de revue, waarbij Bokhoven de samenhang benadrukte. “We gaan van klein naar groot”, legde hij uit. “De samenhang geldt als basis voor de energietransitie.”

Energiestromen bufferen

De opbouw van klein naar groot bleek toen eerst ECN-onderzoeker Lenneke Slooff over schaalbare schaduwtolerante zonnepanelen sprak en daarna vertelde Alexander Schiebroek van SolarTech International vertelde over gebouwgeïntegreerde pv- en thermische panelen. Vervolgens sprak Rafael van der Velde van Witteveen+Bos over FleXtore, een concept dat duurzame energiestromen beheerst en buffert.

Zorgen voor beter leefklimaat

Ook Willem Koppen van Koppen Vastgoed kwam aan het woord. Samen met TNO heeft hij in de wijk Nieuwe Waard in Heerhugowaard een NeroZero-lab gestart om daarin – onder de naam Kameleo – innovatieve technieken te testen en te implementeren. “We willen zorgen voor een beter leefklimaat in huis”, legt hij uit. “Nu bepalen ontwikkelaars en aannemers hoe bewoners in hun huis wonen en dat moet anders.” Om dit te bereiken, werken de partijen aan een kanaalloos ventilatiesysteem. In de bovengenoemde wijk staan 96 energiezuinige woningen met dit ventilatiesysteem.

Kleine, efficiënte warmtepompen voor gerenoveerde woningen

Daarnaast is TNO betrokken bij een meerjarenprogramma om een compacte opslag- en conversietechnieken voor beschikbare warmte en koude in te passen in de bestaande bouw. “Ons doel is om kleine, efficiënte warmtepompen te ontwikkelen, die we in gerenoveerde woningen kunnen toepassen”, legt Huub Keizers van TNO uit. Deze concepten kunnen ook op grotere schaal worden gebruikt, decentraal op gebiedsniveau.

Goede afspraken maken

Aan het eind van de middag refereerde TKI-programmadirecteur Yvonne Boerakker hiernaar. “Waar de oude manier van energieopwekking centraal gebeurde, merken we dat de duurzame energieopwekking een decentraal karakter krijgt. Dit is niet erg, zolang we maar goede afspraken met elkaar maken.”

Foto: Gebouwgeintegreerde zonnepanelen (Foto: Mauro Gregori)