Groene batterijen vervangen dieselaggregaten

Sinds eind januari biedt Nuon met groene batterijen met duurzame stroom een alternatief voor dieselaggregaten.

Dit doet de energieleverancier in samenwerking met GreenBattery. De batterijen zijn opgeladen met wind- en zonnestroom om in hun tijdelijke stroombehoefte te voorzien.

Bijdrage aan stabiliteit elektriciteitsnet

“Deze groene batterijen hebben als voordeel dat ze geen CO 2 , fijnstof en roet uitstoten”, legt business developer Boudewijn Tjeertes van Nuon uit. “Daarnaast zijn ze stil. Ook kunnen ze op termijn een belangrijke rol vervullen om de pieken en dalen op te vangen in het elektriciteitsnet. Die worden namelijk veroorzaakt door de stijgende productie van duurzame energie met windmolen en zonnepanelen. Zo dragen we bij aan de stabiliteit van het elektriciteitsnet.”

CO 2 -reductie van 159.000 kilo

Volgens GreenBattery-directeur Han Huiskamp zorgt 1 batterij jaarlijks voor een CO 2 -reductie van 159.000 kilo. “Daarnaast voorkomen we hiermee het gebruik van 62.000 liter diesel. De komende 3 jaar gaan we intensief samenwerken met Nuon om van de groene batterij een succes te maken." Afgelopen weekend was een batterij te zien bij de opening van de schaatshal Thialf in Heerenveen.

Foto: Nuon.nl