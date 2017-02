Supermarktketen plaatst ruim 14.000 zonnepanelen

De supermarktketen Jumbo plaatst dit jaar 14.000 zonnepanelen op haar hoofdkantoor en haar distributiecentra in Veghel. Deze panelen dienen jaarlijks 2.187.000 kWh op te wekken.

Daarnaast stimuleert Jumbo haar winkels om zonnepanelen te plaatsen. Naast de huidige 13 winkels met zonne-energie worden in de komende maanden bij haar winkels in Almere, Winterswijk en Nijverdal in totaal 910 zonnepanelen geplaatst. Dat is goed voor nog eens 246.000 kWh duurzame elektriciteit per jaar.

Meer hernieuwbare energiebronnen inzetten

“We willen zo weinig mogelijk energie verbruiken en steeds meer hernieuwbare energiebronnen inzetten, zoals wind- en zonne-energie”, legt mede-eigenaar Jumbo Supermarkten Colette Cloosterman-van Eerd uit. “Met de plaatsing van 14.000 zonnepanelen op ons hoofdkantoor en onze distributiecentra in Veghel zetten we hierbij een belangrijke stap vooruit.”

20% energie besparen en 50% CO 2 -uitstoot reduceren

Dit is een onderdeel van Jumbo’s Klimaatplan. Tot 2020 wil het bedrijf 20% energie besparen en 50% CO 2 -reductie realiseren ten opzichte van 2010. Daarnaast zet de supermarktketen in op 20% duurzame energie, waarvan 5 procent afkomstig is van eigen energieopwekking. “Daarom stimuleren we onze winkels om gebruik te maken van zonne-energie. Ook maken we inzichtelijk hoeveel kosten zij kunnen besparen door eigen energieopwekking, brengen we in kaart welke maatregelen zij kunnen nemen en bieden we ondersteuning bij de installatie van zonnepanelen.” Het bedrijf Kieszon zorgt voor de realisatie van de zonnepanelen. Jumbo telt momenteel zo’n 580 winkels.

Foto: Karel de Jong, directeur Supply Chain Jumbo, (links) en Frank Heijckmann, algemeen directeur KiesZon, (rechts) leggen eerste zonnepaneel op het Jumbo distributiecentrum in Veghel.