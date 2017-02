Zonnecentrales bij windparken

Energieleverancier Nuon gaat op grote schaal zonneparken bouwen bij windparken. In Nederland komen in ieder geval 6 zonnecentrales.

Het grote voordeel van een zonnepark bij een windpark is volgens Nuon dat ze de netaansluiting efficiënter kan benutten. “Deze aansluiting is berekend op piekbelasting, maar die wordt in de praktijk zelden of nooit gehaald”, vertelt hoofd ontwikkeling wind Margit Dremel. “Deze overcapaciteit kan beter worden benut door windenergie te combineren met zonne-energie. Door windparken op een kostenefficiënte manier te combineren met zon, maken we optimaal gebruik van de mogelijkheden.”

Zon en wind vullen goed aan

Uit een pilot in Wales is onder meer gebleken dat zon en wind elkaar in de praktijk goed aanvullen. “Als het hard waait, schijnt de zon vaak niet. En als er veel zon is, waait het meestal minder hard”, stelt Diederik Apotheker, teamleider zonne-energie bij Nuon. Daarnaast is volgens hem de weerstand van omwonenden klein. “We zijn vertrouwd in de omgeving waar we de zonneparken willen realiseren. Daarnaast willen we omwonenden laten profiteren van de opgewekte zonne- en windenergie.”

250.000 zonnepanelen, 70 MW

De energieleverancier wil zonnecentrales realiseren in de Eemshaven, Hemweg, Velsen, Wieringermeer, Oudendijk en Haringvliet. In totaal gaat het om ruim 250.000 panelen met een capaciteit van 70 megaWatt, goed voor de levering van zonnestroom aan 10.000-en huishoudens. Het grootste zonnepark wil Nuon realiseren in de Wieringermeerpolder, waar dit najaar de bouw start van een nieuw windpark. In 2017 en 2018 neemt Nuon de definitieve investeringsbeslissingen. Het gaat om tientallen miljoenen euro’s.

Parken krijgen grote batterijen

Daarnaast wil Nuon parken standaard voorzien van grote batterijen. Hiermee experimenteert ze nu bij het Prinses Alexia-windpark in Zeewolde. Ook bij windpark Haringvliet wil ze deze batterijen plaatsen, in combinatie met een zonnepark. De batterijen zijn bedoeld om de duurzame stroom op te slaan bij minder vraag dan aanbod van duurzame energie. Hiermee wil Nuon voorkomen dat de duurzame stroom onbenut blijft en wil ze bijdragen aan de stabiliteit van het elektriciteitsnet.